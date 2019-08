CC OO exige la restitución de la plaza de auxiliar educador en el Jacinto Benavente

"No sólo se reduce la calidad educativa sino que se genera un riesgo para la seguridad y la salud de los niños", sostienen en una misiva remitida a la consejera de Educación

"Injusto y vergonzoso", así califican desde la sección sindical de Comisiones Obreras la reducción de una plaza de auxiliar educador en el Colegio Público Jacinto Benavente, "por ir contra el principio irrenunciable de una escuela pública de calidad". Para restituir esta situación

el sindicato dirigirá de forma inmediata una carta a la nueva consejera Carmen Suárez Suárez, dejando constancia de su preocupación por este asunto.

En la misiva CC OO emplaza a la nueva titular del área de Educación en el Gobierno regional a implicarse activamente y modificar la resolución para la asignación de auxiliares educadores a los colegios asturianos, elaborada por el anterior consejero Genaro Alonso en el caso concreto del Colegio Público Jacinto Benavente. La central sindical espera una reacción apostando por una escuela pública de calidad: "Consideramos que no se puede quedar solo en los discursos y buenas palabras y que se ha de pasar de éstas a la dotación de los recursos necesarios y no escatimar medios como en este caso, con una planificación de personal insuficiente sin tener en cuenta las especiales necesidades educativas". En este centro además, explican desde Comisiones Obreras, hay que ver de forma personalizada a cada niño. "Con una sola persona como auxiliar educadora no solo se reduce la calidad educativa, sino que se genera un riesgo para la seguridad y salud de estos niños. Es inviable estar ayudando a un niño y pendiente del resto", sostienen.

La sección sindical de CCOO reclamará a la nueva consejera de Educación firmeza en la defensa del concepto de escuela pública y concreción en la dotación de los medios para ese fin, como en el caso concreto del Jacinto Benavente de Gijón, demandando que actúen con "un plus de sensibilidad" para revertir una situación "injusta y vergonzosa" que, a su juicio, reduce la calidad educativa y obstaculiza el trabajo para la integración de unos alumnos con necesidades educativas especiales, "que no se pueden medir por ratios", indicen en su reclamación, obviando a las personas y su derecho a la participación en las actividades como ocurre en este centro."Exigimos una respuesta urgente", concluyen en la misiva.