El Ministerio de Sanidad pone el foco en que la ley antitabaco se cumpla "con precisión" en las terrazas hosteleras

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha llamado la atención este lunes sobre que, en algunos casos, no se cumple la ley 'antitabaco' "con precisión" en las terrazas hosteleras, a lo que ha advertido de que pueden ser un riesgo para los fumadores pasivos por acumulación de humos. "Hay que cumplir la ley vigente", ha conminado durante su visita a las instalaciones de Proyecto Hombre en Gijón la ministra asturiana. Tal es la preocupación, que desde el Ministerio, en tanto no se modifica la ley vigente, se ha remitido a las comunidades autónomas infografías de cómo se debe interpretar la permisividad o no en el caso de las terrazas. Precisamente por ese mal uso ya se han generado en la región numerosas sanciones.

Carcedo ha insistido en que es preciso que se cumplan las dos leyes que hay al respecto, que, a su juicio, fueron "importantísimas" para cumplir con el objetivo de espacios libres de humo, sobre todo en lo que se refiere cuando presencia de niños y jóvenes. En su visita a Proyecto Hombre María Luisa Carcedo estuvo acompaña del secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y fueron recibidos por el responsable histórico de Proyecto Hombre en Asturias, Luis Manuel Flórez "Floro", y el actual presidente, Julio Jonte.

"En un Estado Social y de Derecho como este hay que cumplir la ley", ha reiterado. Unido a ello, ha apuntado que debe haber una "real" conciencia ciudadana por parte de aquellos que prestan servicios de que desde el Estado se impuso una serie de condiciones en los que estos deben ser prestados.

Para ella, deben ser compatibles con otros bienes sociales, como es la salud. Es por ello, que ha animado a que se haga de esa forma no solo por cumplir con la ley o por miedo a las sanciones, sino "por propia convicción", ha remarcado. La ministra ha incidido en que son leyes que han logrado un "enorme" consenso social y que han supuesto un "enorme" alivio al mejorar las condiciones de vida de las personas.



Rechazo de Carcerdo a legalizar el cannabis

Preguntada por los retrasos que supone el no contar con un Gobierno y si hay preocupación a que Unidas Podemos pueda ostentar el Ministerio de Sanidad y legalizar el cannabis como propone la formación morada, ha recalcado, en el primer caso, que el PSOE puso el mecanismo en marcha para intentar formar Gobierno "y ha tenido el resultado que ha tenido", ha lamentado. Una situación que ha puntualizado que se está tratando de desbloquear, a lo que ha señalado que el presidente nacional en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido con diversos colectivos para complementar un programa remitido a Unidas Podemos, al objeto de formar Gobierno sin depender de los independentistas. Ha insistido, eso sí, que la voluntad de Sánchez es arrancar la Legislatura, "en eso seguimos trabajando", ha apostillado.

Referente al cannabis, ha remarcado que es una de las adicciones que está repuntando, junto al tabaco, entre los jóvenes. En este sentido, ha sostenido que no está en la agenda del PSOE legalizarla, al tiempo que ha matizado que legalizarla es una situación que requiere de mayoría parlamentaria. Ha añadido, asimismo, que la responsabilidad de las instituciones públicas es velar por la salud de los jóvenes.

Precisamente la ministra ha hecho un llamamiento de alerta al incremento del consumo de drogas, tanto legales como ilegales, con especial incidencia en las mujeres en el caso de tabaco y alcohol, donde se ha producido "un repunte importante", ha advertido. En hombres, por contra, se observa un incremento en el consumo de cannabis.



Aumento de dependencias

Un hecho que ha asegurado que se ve reflejado en el registro de enfermedades, con un aumento "muy preocupante" del cáncer de pulmón. En el caso del alcohol, el mayor consumo por las mujeres lleva a adicciones de otras drogas en general que son de mayor preocupación por su impacto en la salud, según Carcedo.

La titular de Sanidad ha alertado del impacto, sobre todo en jóvenes, de las adicciones, que supone un quebranto y riesgo para su salud, además de generar problemas sociales, familiares y económicos. Ha recalcado, a este respecto, que desde el Ministerio se trabaja en las medidas puestas en marcha y en el desarrollo de otras. Ha destacado, asimismo, la ley de prevención de alcohol en menores vigente en Asturias, a lo que ha adelantado que se quiere hacer una a nivel nacional en general.

Referente al tabaco, ha apuntado que se trabaja en nuevas medidas, tanto para la prevención como el tratamiento y rehabilitación. Y aunque no ha llegado a concretar nada, ha incidido en que se está avanzando en medidas referentes a nuevos espacios o nuevas formas de fumar, como puede ser el tabaco calentado y vapeado. Coincidiendo con el Día de la Juventud, ha señalado que están trabajando, desde el Instituto Nacional de Juventud, en fomentar la participación social, política y cultural de los jóvenes y se trabaja en evitar que caigan en algún tipo de adicción. Ha indicado, en este caso, que se trabaja, con la participación de todos los Ministerios, en especial el de Vivienda y Educación, en un Plan específico de Juventud, para dar respuesta a una obligación constitucional, con referencia a la atención de este colectivo.

Vinculado a todo ello, Carcedo ha resaltado que Proyecto Hombre está llevando a cabo "una de las piezas fundamentales" de la estrategia del Plan Nacional sobre Drogas. Referente a este, ha recordado que a Asturias le correspondieron 370.000 euros de los fondos repartidos con base a este en el Consejo de Ministros de hace una semana.

Ha destacado de esta entidad que lleve a cabo la rehabilitación y reinserción social de personas drogodependientes. A este respecto, ha resaltado que es "todo un símbolo de lucha en el país". La ministra, asimismo, ha querido hacer un reconocimiento expreso al voluntariado, del que la mayoría son mujeres.

Ha indicado, sobre esta cuestión, de que en España hay 1,3 millones de voluntarios (60 por ciento aproximadamente mujeres). La ministra ha insistido en hacer este reconocimiento a la actitud personal y ciudadana de responsabilidad en áreas donde es tan difícil que lleguen las administraciones. Sobre todo, según ella, en el trabajo con jóvenes, que es donde se adquieren el hábito de consumo habitualmente.

Por otro lado, ha apuntado que también desde el Ministerio se combate la contaminación, a lo que ha avanzado que junto al Ministerio de Transición Ecológica y en colaboración con Perú, lidera un proyecto relacionado con el Medio Ambiente y la Salud.