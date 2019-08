Patinetes eléctricos, un peligro en las zonas viales y peatonales

Como todos sabemos, están empezando a proliferar por doquier los incidentes -y lo peor de todo el último accidente provocado por el irresponsable usuario de un patinete eléctrico, con las consabidas lesiones graves producidas a un ciclista en el carril bici del Muro, hecho ocurrido el pasado día 7 de agosto.

Ese famoso carril de doble dirección con poco mas de 2 metros de anchura total es para circular a una velocidad muy prudencial y con pleno sentido de la responsabilidad, como bien dice el Sr. Aurelio Martín, nuevo Concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón. Pues bien, por el mismo circulan personas de forma distinta: bicicletas, bicicletas con perros amarrados al manillar y a la tija de la bicicleta, patinetes eléctricos y no eléctricos, peatones patinando, peatones practicando el moderno "running" (lo que se conoció toda la vida como correr a pie), peatones cruzando el carril fuera de las zonas habilitadas... y esto lo puede usted comprobar personalmente cuando pueda desprenderse de diez minutos de su tiempo, aunque tengo la seguridad que lo sabrá de forma suficiente.

Pues bien, mientras el señor concejal de Movilidad apela a la prudencia, responsabilidad, sentido común... se escuda sin embrago en que la Dirección General de Tráfico debe fijar unos criterios y se siga mareando la perdiz, al igual que los concejales anteriores pendientes de ultimar la Ordenanza de Movilidad (porque esto ya viene de muy lejos). Yo sí le puedo decir, porque era usuario habitual de dicho carril hasta que me di cuenta del peligro que entrañaba circular en bicicleta por el mismo, que por favor tenga n cuenta la ley vigente y obligue a que los agentes municipales la apliquen que para eso están, lo mismo que lo hacen con máxima rigurosidad en el resto de los casos y supuestos que contempla esta ley.

El anexo a la actual Ley 18/89 de 25 de julio de bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en su apartado 2 define al peatón como " persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que se refiere el artº 2, el cual dicta la aplicación en todo el territorio nacional, tanto en públicos o privados", por lo que una persona patinando ya no es peatón y menos conduciendo un patín eléctrico o monopatín, dado que, básicamente ya no transita a pie.

Por otra parte el artículo 5 de dicho anexo, define el ciclo como "vehículo de dos ruedas, por lo menos, accionado exclusivamente por el esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas" y a su vez el artº 6º califica la bicicleta como ciclo de dos ruedas.

Despues de ¡aclarar dichos conceptos , observamos que el artículo 3º del título preliminar en el ámbito de aplicación de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, obliga a conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro al mismo conductor, ocupantes y resto de los usuarios de la vía.

Pues bien, en el artículo 155 del mismo texto, donde desarrolla y califica las distintas señales de obligación, viene relacionada y catalogada la señal R-407 como "camino reservado para ciclos. prohibiendo al resto de los conductores de otros vehículos a utilizarlo".

Despues de todo lo anteriormente expuesto y bajo mi modesta opinión, ruego que en aras de evitar males mayores, se aplique la vigente ley anteriormente aludida, puesto que solo hace falta observar durante un muy corto espacio de tiempo el inmenso número de situaciones de verdadero riesgo que supone hacer caso omiso a la obligatoriedad que impone dicha señal, dado el uso indebido de los carriles bici por parte de los usuarios y personas que circulan por los mismos.

Señor conceja, no se trata de aplicar o no medidas coercitivas como ustd dijo en LA NUEVA ESPAÑA del 9 de agosto: se trata de aplicar la ley única y exclusivamente, en tanto la DGT no modifique la misma en lo que respecta al tema, al igual que las aplican y de forma muy rigurosa en el resto de los caso .-

Veremos si cuando se dicte sentencia en relación al accidente ocurrido el pasado miércoles va a apelar a todo lo que usted dice, o bien en sus considerandos va a manifestar qué pinta circulando un patín eléctrico por un carril de uso exclusivo para ciclos y bicicletas y debidamente señalizado, tanto horizontal como verticalmente. Y lo peor de todo, sin hacerlo al menos con la diligencia y prudencia que requiere una vía de poco mas de dos metros.

Espero y deseo se tome cualquier tipo de medida urgente para evitar cuaquier desgracia, puesto que por una imprudencia de este calibre puede salir despedido un ciclista a la Avenida Rufo Rendueles al paso de cualquier vehículo. Entonces las consecuencias van a ser irreparables. Y seguiremos, en tanto y cuanto la DGT no se pronuncie, apelando al sentido común y la responsabilidad, en definita echando balones fuera.

Mire, señor concejal, desde hace muchos años la experiencia en mi dilatada carrera me dice que el español solo obedece cuando le tocan el bolsillo. Pruebe usted y verá cómo se despejan los carriles bici cuando se observe que los agentes encargados de la vigilancia denuncian por tal motivo. Pruebe, pruebe y además de evitar graves riesgos las arcas municipales se lo agradecerán. Lo que el dicho popular define con matar dos pájaros de un tiro. En definitiva y como siempre, la ley está para cumplirla, nos guste o no.