Solicitan rescindir el contrato de la residencia de estudiantes

El proyecto de construcción de la residencia de estudiantes de La Laboral "está abocado al fracaso" después de conceder a la adjudicataria dos prórrogas y que "no se haya producido ni un movimiento de tierras" en la parcela. Así lo cree el concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, que pide a la Alcaldesa que aclare la situación en la que se encuentra la obra y si finalmente va a conceder una tercera prórroga. Una decisión que, cree el edil, sería "reincidir en el error". La instalación debería abrir sus puertas dentro de catorce meses, en octubre de 2020, y sus plazos constructivos no bajan de 18 meses, con lo que "no nos creemos que se pueda cumplir con el plazo previsto", aseveró Pérez Carcedo.

Con todo, el concejal recordó que Ciudadanos lleva ya tiempo apostando por "rescindir este contrato a la vista de su incumplimiento" y apostar por rehabilitar para su uso como residencia el antiguo colegio menor de la Universidad Laboral. "Hay que exigir al gobierno del Principado de Asturias, como titular de este edificio, que se comprometa con el desarrollo del campus gijonés. Sin residencia es difícil que nuestro campus pueda competir por captar más alumnos y nuevas titulaciones.", concluyó.

Así lo cree también la Alcaldesa de la ciudad, Ana González, que tildó ayer de "primordial para la ciudad" la construcción de la instalación, pero asegurando que "si no la construye esta empresa, lo hará otra".