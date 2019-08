La historia de la llingua está en el Antiguo Instituto

La llingua de Asturias tiene más de mil años de historia a sus espaldas, y desde ayer, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), la exposición titulada "Voces. La llingua n'Asturies al traviés de los sieglos" explica los pormenores de esa caminar, gracias a un trabajo multidisciplinar del que es autor un equipo de profesores de la Universidad de Oviedo encabezado por Xulio Viejo Fernández.

Llega a Gijón esta exposición itinerante un año después de su inauguración en Oviedo y de su paso por otras localidades asturianas. Se podrá ver en el Antiguo Instituto hasta el próximo día 29 de agosto. Están programadas visitas guiadas gratuitas a la muestra (grupos de veinte personas como máximo y con una duración de una hora) los días 21 de agosto (a las 18.00 horas), 23 de agosto (a las 11.00 horas) y 28 de agosto (a las 18.00 horas). Es preciso inscripción en el correo electrónico llinguaasturiana@xixon.es.

En la inauguración de la exposición, concebida como divulgativa y educativa, el concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Alberto Ferrao, señaló que una lengua que no se habla, que no se escribe, muere, mientras que, por su parte, Xulio Viejo destacó de la muestra que es la historia social de la llingua y pretende hacer visible una cosa que no lo es.

"Voces. La llingua n'Asturies al traviés de los sieglos" nació el año pasado en el contexto del programa de eventos del Principado de Asturias para conmemorar el XIII centenario de los orígenes del Reino de Asturias, en el año 718, y el primer centenario de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, en el año 1918.

Junto con Xulio Viejo Fernández participaron en el trabajo para llevar adelante la muestra Ramón d'Andrés Díaz y Roberto González-Quevedo González, mientras que el diseño y maquetación de los paneles que conforman la exposición, instalada en el patio central del CCAI, son obra de Juan Hernaz.