Intensifican la búsqueda de Diego García, desaparecido el miércoles

La familia de Diego García Peláez, el vecino de Nuevo Gijón de 38 años desaparecido desde el pasado miércoles, mantiene la esperanza de localizarle sano y salvo, un optimismo que también esperan los agentes de la Policía Nacional que intensifican su búsqueda tras tener constancia de la denuncia que interpuso su familia al no tener noticias de él. Diego García Peláez, segun explicó su hermana Gema, "llevaba unos vaqueros, una sudadera azul marino y también unos playeros azules" la última vez que fue visto.

Los familiares y amigos de este gijonés ya han realizado distintas batidas por la zona de La Providencia, donde presumiblemente se le vio por última vez. No obstante, la policía ha recibido distintas llamadas que tampoco parecen dar resultados. Esta inquietante desaparición, no obstante, podría haber sido voluntaria, pues se llevó dinero al marcha. Eso sí, el hombre se fue sin su teléfono móvil lo que dificulta las labores policiales que no pueden rastrear la señal para dar con su paradero.

Diego García Peláez no sufría ninguna patología aunque atravesaba un bache personal. Al saberse del hallazgo de un cuerpo en Poniente se vivieron momentos de tensión en la familia, pero pronto se descartó que se tratase de su familiar. De ahí que mantengan la esperanza de que vuelva a casa lo antes posible sano y salvo.