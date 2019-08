Apoteosis sonora de fuegos contra el orbayu en Gijón

Más de 1.600 kilos de pólvora llevaban horas esperando en el cerro de Santa Catalina de Gijón para dar el espectáculo más esperado de la Semana Grande de Gijón: la tradicional noche de los fuegos artificiales. Y tanto kilos no defraudaron. Hubo ritmo y hubo, sobre todo, ruido. Durante 25 minutos los gijoneses y visitantes pudieron disfrutar de una fiesta segura en la que no hubo que lamentar incidentes relacionados con la pirotecnia. Lo único que faltó fue un poco de viento para poder ver los fuegos más altos. El humo de las explosiones se quedaba condensado sobre todo a la mitad del espectáculo y no permitía todos los fuegos. ¿El motivo? Hubo debate sobre ello ne las calles: que si la presión, que si la humedad... Lo que sobró: el orbayu que amenazaba al principio pero que luego no se cumplió. El paraguas era, de hecho, el complemento de moda esta noche en Gijón aunque no hizo falta abrirlo. Esos fueron los dos únicos pequeños detalles que fallaron en una noche mágica que acabó con una apoteosis de ruido, fuego y color.

Desde hace días las previsiones anunciaban lluvia y los meteorólogos tampoco se equivocaron. La lluvia acompañó tímidamente y durante los primeros a los fuegos que este año corrían a cargo de la empresa Ricardo Caballer (Ricasa). Una firma valencia que repetía como responsable de los fuegos tras el éxito del año pasado. Como curiosidad: esta noche en Gijón se quemaron 70.000 euros para la fiesta. Unos euros bien invertidos si se escuchaban los aplausos que rompían el silencio del público cada pocos minutos.

La empresa Ricardo Caballer está activa desde hace 138 años. Ellos mismos diseñan y construyen sus fuegos artificales por eso dicen que pueden ofrecer modelos "únicos". "Gijón es uno de los principales espectáculos que hacemos en toda España", aseguran.

Pero no todo fue fiesta. También hubo quién esta noche se acordó de los más de 220 operarios de Emulsa que trabajarán hoy y mañana para garantizar que la vía pública quede en perfectas condiciones. Pero también de los agentes de la Policía Local y Nacional o de los enfermeros, médicos y celadores de todos los servicios de emergencias.