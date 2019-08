El Rector abre la puerta a usar el fallido hotel como residencia de estudiantes

Utilizar la antigua residencia de estudiantes, remodelada para la construcción de un hotel de cinco estrellas que nunca llegó a abrir sus puertas, como nueva residencia universitaria para el campus gijonés de la institución académica. Esa es la propuesta que puso ayer sobre la mesa el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ante los continuos retrasos en el inicio de las obras de la instalación de La Laboral.

"Tenemos que adaptarnos a lo que hay, desde la Universidad no tenemos capacidad para abordar la construcción de una residencia", analizó García Granda, "tendremos que abordarlo de otra forma: aprovechando las instalaciones que ya tenemos en La Laboral". Y así, explicitó que "el proyecto fallido del hotel podría ser una buena residencia universitaria", valorando positivamente el número de habitaciones, "suficientemente grande".

Lo que sí quiso dejar claro el rector es que "si se aborda el proyecto, es para hacerlo definitivo", no como una medida provisional. Y es que, los continuos retrasos en la construcción de la residencia de estudiantes son "una decepción grande" con una empresa "que no es capaz de ponerla en marcha, y no sabemos muy bien las razones".

Cabe recordar que a la empresa adjudicataria se le concedieron ya dos prórrogas para el inicio de las obras, y una tercera está en fase de estudio por el Ayuntamiento. La instalación debería estar terminada dentro de catorce meses y sus plazos constructivos no bajan de dieciocho. Con todo, García Granda fue claro: "no tengo gran esperanza en que se lleve a cabo". Además, aunque la concesión de los terrenos en los que se ha de construir la instalación al Ayuntamiento "están próximos a agotarse", deja la puerta abierta a renovar el permiso.

La construcción de la residencia de estudiantes "siempre que sea dentro de la Milla del Conocimiento, nos parece bien", aseguró García Granda, aseverando que "no gusta tanto alejarla de ahí y atraerla al centro de Gijón o a un barrio".

No obstante, el rector tiene claro que, antes de implantar nuevos grados en la ciudad, como el de Deporte o Bellas Artes, "es más importante completar la infraestructura con una buena residencia universitaria y con instalaciones deportivas", asegurando que "tenemos un déficit" en este último apartado.

Por su parte, la concejala del Partido Popular Ángeles Fernández-Ahúja afeó que esta situación "es la crónica de una muerte anunciada con la que se merma la calidad del Campus universitario de Viesques", con lo que se suma a la petición del rector, pidiendo implantar la residencia en "un edificio de titularidad pública que actualmente no tenga uso, como la antigua residencia de estudiantes", entendiendo que así "se agilizarían aún más los plazos al contar ya con una distribución acorde al uso propuesto". Además, Fernández-Ahúja afeó a la Alcaldesa no haber debatido este tema "en el foro adecuado, que es el Pleno Municipal", donde, aseguran, no respondió a una pregunta del PP al respecto.