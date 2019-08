Los "Axolotes" colorean una verbena mágica

C. B.

Un momento de la actuación de "Axolotes Mexicanos". C. B.

Gijón se fue de concierto en su noche más especial del año, gracias a la amplia oferta de actividades en diferentes puntos de la ciudad. Pasadas las nueve de la noche tuvo lugar la actuación de los "Axolotes Mexicanos", en los jardines del Botánico, donde tocaron la gran mayoría de sus dos trabajos, "Holi <3" y "Salu2". Sobre el particular nombre de su primer disco, la vocalista del grupo, Olaya Pedrayes, recordó una anécdota de hace ya unos cuantos años: "En un programa, nos presentaron como los autores de "Holi menor que tres", algo que, aún a día de hoy, sigue haciéndola reír.

El grupo, asturiano de nacimiento, tocó sus últimas canciones demostrando al público gijonés que su música no es como la de cualquier otro grupo, si no que su frescura y colorido les diferencia del resto. "Yo nos definiría como un grupo de pop, pero con letras muy punks", señaló Pedrayes, para después continuar admitiendo que "nuestro objetivo es alejarnos de las canciones ñoñas".

Con su último single, "Astor", llevan a cabo su idea: hacer canciones con letras compuestas por la vocalista, pero dejando que la música sea mucho más alegre y "al estilo japonés, como nos gusta a mi hermano y a mí", admitió.

Resulta curioso que tanto el batería, Juan Pedrayes, como el guitarrista, Mario del Valle, pertenecen también a Carolina Durante, uno de los grupos más de moda del panorama español. Sin embargo, la vocalista está segura de que eso les beneficia a todos porque hacen lo que les gusta, aunque "a veces nos dicen que somos el grupo paralelo y no, los 'Axolotes Mexicanos' llevamos ocho años dedicándonos a la música", confesó. Sin embargo, esta no fue la única actuación que amenizó el fin de la Semana Grande a los gijoneses, si no que también "Danza Invisible", grupo de éxito en los años ochenta, actuó en el Club de Regatas, devolviendo a más de uno a su juventud, y dejando que los millenials disfrutasen de su vitalidad en el escenario.

Y, por último, la orquesta "Assia" actuó en la playa de Poniente, en lo que ya es una cita ineludible la noche de los fuegos en Gijón.