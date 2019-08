Los antitaurinos claman contra la "tortura animal": "No representa a Gijón"

"En mi opinión, la tauromaquia no representa mi país y muchos menos a mi ciudad", asegura la gijonesa Alba Rodríguez, una ciudadana más entre los centenares que hicieron acto de presencia en la manifestación antitaurina convocada en la tarde de ayer por la Asociación Nacional de Animales con Derechos y Libertad (Anadel). "Además hay que llamar a las cosas por su nombre, la tauromaquia es maltrato animal", señalaron.

En la convocatoria estuvieron presentes organizaciones políticas como Podemos, IU Xixón o PACMA. La diputada de la formación morada, Nuria Rodríguez, que participó activamente en la reivindicación de los derechos de los animales y asegura que "a las instituciones les toca ser responsables y coherentes y a la gente que está haciendo política le toca ser valientes y asumir y no negar una realidad, Asturias es antitaurina", remarcó.

Durante el recorrido, que arrancó en la Plaza de San Miguel y finalizó delante de la plaza de toros El Bibio, se pudieron escuchar gritos reivindicativos como "tortura animal, al Código Penal", "menos tortura y más literatura" o "menos violencia, más inteligencia". Manuel García, uno de los manifestantes, opina que "si ver a una animal sufrir es un entretenimiento para la gente, quiere decir que algo hemos hecho mal". Otro caso es el de Nuria Fernández, que tiene la percepción de que "más que en siglo XXI parace que estamos en el siglo I ". Ana González no entiende la postura que está tomando el Ayuntamiento, "si la mayoría de asturianos no quiere corridas no entiendo porque el Ayuntamiento de Gijón no toma posición en este tema", enfatizó esta manifestante.

La de ayer fue jornada muy intensa donde desde los más mayores a los más pequeños reivindicaban -con pancartas, sus propios cuerpos pintados y canciones- una situación que bajo su punto de vista es "inaceptable". El recorrido finalizó en frente de la plaza de toros, donde se estableció una zona acotada por la Policía para que los ciudadanos se manifestasen y no hubiese ningún altercado más que algún gesto de burla o indignación por ambas partes.