Finge un cáncer para no pagar el coche y el robot de cocina que había comprado

Una mujer avilesina de 37 años de edad ha sido detenida por la Policía Nacional después de estafar a dos personas en la compra de un robot de cocina y de un coche. Tras adquirirlos, se negó a abonar las cantidades simulando que tenía un cáncer.

Los agentes de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Comisaría de Gijón recibieron una denuncia de una mujer de Gijón que había sido estafada al vender un robot de cocina. La víctima explicó que, a través de una aplicación de móvil, había puesto a la venta por 500 euros una máquina de cocinar y que había contactado con ella una mujer de Avilés que se mostraba interesada en adquirirla. Tras varios mensajes concertaron el día de la entrega en un centro comercial de Avilés, pero en el momento del intercambio, la compradora dijo que no había traído dinero en efectivo porque había hecho una transferencia bancaria esa misma mañana, mostrando un justificante bancario sobre esa operación. A pesar de las reticencias iniciales, la vendedora cedió a entregarle el robot ya que la compradora alegó que era un regalo que iba a hacer ese mismo fin de semana por lo que tenía mucha prisa.

Al día siguiente la denunciante comprobó que el dinero no había sido ingresado en su cuenta por lo que volvió a contactar con su compradora que le daba largas sobre el pago y tampoco aceptaba a devolver la máquina. Esa misma mujer había adquirido hacía meses un vehículo a un particular con el que se comprometió a pagarlo en seis meses pero una vez hechos los dos primeros pagos se había excusado diciendo que estaba enferma, que tenía cáncer y que necesitaba más tiempo, por lo que el vendedor creía que se traba de excusas para no seguir pagando y que estaba siendo estafado. Una vez identificada la autora, vecina de Avilés de 37 años, fue detenida como autora los dos presuntos delitos de estafa por agentes de Delitos Económicos de la Comisaría de Gijón