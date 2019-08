Los otros santos de los toreros

Los santos y vírgenes acompañan a todos los que se visten de luces cada día de corrida, pero no son sus únicos ángeles de la guarda. También son los médicos taurinos quienes están al quite para salvarles la vida cuando un toro atraviesa sus carnes durante la lidia. Ejemplos hay muchos a lo largo de la historia del toreo y, afortunadamente, son muchos los toreros que viven para contarlo gracias a ellos. Esta feria de Begoña, afortunadamente, tan solo tuvieron que atender a cuatro profesionales y por percances traumatológicos, como son la mayoría de sus intervenciones en El Bibio.

La enfermería del coso gijonés, ubicada a la derecha del patio de cuadrillas, está perfectamente equipada con todo el material médico necesario para operar. También hay sueros y bolsas de sangre de todos los grupos sanguíneos. "Esta enfermería está mejor equipada que muchos hospitales", asegura Francisco Javier López "Paquito", que lleva 49 años al frente de una empresa que suministra el material médicos para espectáculos taurinos. No obstante, advierte, que el negocio está muy mal. "La competencia no trae todo el material que llevo yo y así no se puede luchar, además que hay muchos empresarios que te dan un pagaré que nunca abaona; en Gijón, afortunadamente no hay ningún problema, ni con la empresa ni con los médicos", reflexiona "Paquito".

El equipo médico de El Bibio, distinguido con el "Tranvía de Oro" que otorga la Peña Cocheras, está compuesto por siete médicos y una enfermera. En él se integran el traumatólogo Miguel Suárez; Javier Álvarez, Cirujano jefe; Ángel Palacios, anestesista; Miguel Ángel González, cirugía vascular; Antonio Blanco, cirugía general; Loida Corbillón, hematóloga; y los traumatólogos Ignacio Domínguez Gil y Roberto Veiga, el más veterano, que comenzó en la feria de 1985. También está la enfermera Lola García López. "Actuamos en la plaza con todos los percances que surgen durante la lidia, pero el ochenta por ciento son traumatológicas", explica el doctor Roberto Veiga.

Más peligrosas son las cornadas, especialmente las vasculares. "Te juegas la vida en unos segundos por la hemorragia masiva que producen; también las abdominales y torácicas y las de cuello", desvela Veiga, que participa en numerosos congresos de cirugía taurina y está en contacto con sus homólogos en muchas plazas de España como Huesca, Zaragoza y Madrid. De hecho, un compañero del equipo del coso oscense ya le puso sobre aviso de que Pablo Aguado llegaba tocado del hombro derecho.

El torero sevillano tuvo que pasar por la enfermería este sábado después de que el tercer toro del festejo le arrollase con violencia. "Traumatismo en zona paretal izquierda con abrasión cutánea. Exploración neurológica estado de conciencia normal. Abrasiones en cuello y mano derecha. Contusión en hombro derecho y codo izquierdo. Pronóstico leve", rezaba el parte médico del doctor Javier Álvarez. De hecho, Pablo Aguado tuvo que irse al hospital de Cabueñes, a las once de la noche, para descartar lesines óseas y cervicales. Tan magullado quedó tras el percance que se vio obligado a cancelar su compromiso de ayer domingo en Almería.

A lo largo de la feria, los médicos de El Bibio también tuvieron que atender a los novilleros José Fernando Molina e Isaac Fonseca, por sendos revolcones, y al banderillero "El Puchi", que se empotró contra las tablas tras dejar un par de banderillas a un toro de La Quinta. "Cojeaba mucho, pero no tenía nada roto", confirma Veiga.

En su experiencia recuerda dos cornadas muy graves. Una de ellas al poco de incporarse. "Fue la de Antonio Sánchez Puerto en la feria de 1987", confirma. Peor aún la que sufrió Rafael Perea "El Boni" en 2013, entonces en la cuadrilla de "El Cid", cuando un toro de Valdefresno le corneó contra las tablas. "Fue un cornaló tremendo, con tres trayectorias", recuerda Roberto Veiga que, como el resto del equipo, se declaran "grandes aficionados a los toros". "Para nosotros es fundamental que la fiesta continúe, es algo privilegiado", añade el doctor. También les han brindado varios toros en los últimos años por sus primorosas atenciones, como en aquel mano a mano entre Antonio Ferrera y Javier Castaño en 2013, los dos heridos, que volvieron al ruedo para terminar la corrida. "Tú les das el consejo, pero son ellos los que marcan la decisión bajo su responsabilidad; no obstante, ahora miran mucho más por su salud", desvela el más veterano de un equipo médico que siempre está al quite.