La Semana Grande equilibra un verano "flojo" en los precios del sector hotelero

Durante la Semana Grande, para la mayoría de hoteles de Gijón lo normal es colgar ya en julio su cartel de "completo". Este año, sin embargo, la afluencia de turistas de estos últimos días -que se incremente alrededor de un 17% respecto al año anterior- ha servido para equilibrar un balance veraniego que, hasta ahora, amenazaba con pérdidas. Según explican varios responsables de negocios locales del sector, a finales de la primavera en la ciudad "se vivió una especie de burbuja": confiados en que las reservas superarían la media, todos los hoteles subieron sus precios en bloque, pero acabaron bajándolos "a última hora" al ver que los clientes, o bien no elegían Gijón como su destino vacacional, o se decantaban por apartamentos turísticos no registrados. "En general el verano lo saldaremos con precios entre un 2 y un 3% más bajos que la temporada anterior, pero en la Semana Grande los pudimos subir casi un 10", explica Daniel Martínez, de Hotel Abba.

Según los registros municipales, la ocupación hotelera durante la Semana Grande alcanzó, de media, el 95,4%, un porcentaje que podría alzarse hasta el 98,2 si se cuentan también este último fin de semana, que al coincidir con el día 15 de jueves hizo que muchos turistas aplazasen su descanso hasta el domingo. En las fiestas gijonesas del año pasado, la ocupación no alcanzó el 82%. El matiz que exponen los hoteleros, sin embargo, es que "los datos de ocupación de la Semana Grande no reflejan en absoluto la ocupación real del verano". "Si no llenamos ni en Semana Grande es como para cerrar el negocio. Durante esos días siempre se roza el lleno, pero en realidad este verano será, a nivel de ocupación, algo más flojo que el año anterior", concreta Iván Álvarez, de Hotel Central.

Tanto Álvarez como Martínez achacan este ligero bache en una mala previsión de reservas que afectó a todo el sector. "Todos creíamos que habría más actividad que el verano pasado y, como nos guiamos por la demanda, hubo una tendencia general a subir los precios. Las expectativas de crecimiento eran superiores, pero al final la demanda no respondió a esa previsión y tuvimos que bajarlos otra vez, puede que ya tarde", resume el segundo, que calcula que, al menos en su hotel, los precios finales serán entre un 2 y un 3% más bajos -con la consecuente bajada en la recaudación- en todo el verano aunque, matiza, en la Semana Grande pudieron subirlos hasta un 8%. "Como los bajamos todos acabamos teniendo un nivel de ocupación parecido al de otros años, pero cobrando menos", sentencia. Desde el hotel Alcomar explican que en su establecimiento lo que han notado es que "los precios oscilaban mucho casi cada día" debido a que la mayoría de sus reservas se hacen ahora por internet, lo que suele animar a sus clientes a planear sus vacaciones con cada vez menos tiempo. Álvarez, además, recuerda que los apartamentos turísticos -la inmensa mayoría sin figurar en el registro oficial- también son otra nueva alternativa de estancia con cada vez más demanda. "De todas formas, lo que es seguro es que julio no fue un mes bueno. Por muy bien que haya ido la Semana Grande, este verano no será el mejor, ni de lejos", completa.