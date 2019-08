Simula un cáncer para no pagar el robot de cocina ni el coche que había comprado

Una avilesina de 37 años ha sido detenida en Gijón por la Policía Nacional como responsable de un presunto delito de estafa después de adquirir dos artículos, un robot de cocina y un coche, y no abonar el coste de los mismos a sendos vendedores. Para justificar que no pagaba lo comprado aseguró a los vendedores que sufría un cáncer que no existía.

La investigación, que corrió a cargo del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de Gijón, se inició a raíz de la denuncia de una mujer que aseguró haber sido estafada por la detenida. La afectada, según explicó, había puesto a la venta un robot de cocina de 500 euros en una aplicación móvil. La delincuente avilesina se interesó por el aparato de cocina y tras varios mensajes concertaron una cita.

En el momento de su encuentro, la compradora aseguró que no tenía dinero en efectivo, pero que había realizado una transferencia esa misma mañana. Para dar credibilidad a su historia, le enseñó un justificante del ingreso en el banco.

La denunciante, no obstante, se mostró reticente a entregarle el robot de cocina, según explican fuentes policiales. Al final accedió porque la compradora aseguró que era un regalo que iba a hacer ese mismo fin de semana y que, en consecuencia, tenía prisa.

Las sospechas de la vendedora del robot de cocina se confirmaron justo al día siguiente, cuando comprobó en el banco que no habían ingresado nada en su cuenta bancaria. Al preguntarle por ello, la avilesina ya daba evasivas sobre el pago del robot. También se negaba a devolver la máquina de cocina y es por ello que acudió a Comisaría de denunciar los hechos.

Excusas

La investigación de la Policía Nacional también permitió averiguar que no era la primera estafa que cometía esta mujer. Hacía meses que había adquirido un vehículo a un particular, llegando al acuerdo de pagarlo a plazos, en concreto en seis meses. Una vez fueron realizados los dos primeros pagos, esta mujer dejó de pagar el coche comprado. Justificó su acción asegurando que estaba enferma y padecía cáncer, por lo que necesitaba más tiempo. El vendedor del coche, de inicio, tuvo claro que todo eran excusas para evitar el pago y que estaba siendo víctima de una estafa. Con los datos aportados de uno y otro se identificó a la autora de ambos delitos, que acabó detenida.