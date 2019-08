Sorprenden al caco que entró de noche a un colegio tras robar en un bar

Un gijonés de 42 años al que sorprendieron "in fraganti" cuando saltaba la valla de un colegio de La Calzada, a las seis de la mañana del lunes, no se le ocurrió otra excusa que asegurar ante la policía que había sido antiguo alumno del centro y que había "sentido añoranza" de su etapa de estudiante. Pese a verle aporrear la puerta del colegio y considerarle autor del robo en una cafetería de la zona que se había producido minutos antes, declaró que su intención "era dar una vuelta por el interior, ver las aulas y pasillos y no la de robar efectos". No obstante, según explican fuentes municipales, el arrestado llevaba la ropa puesta al revés, "lo que denotaba su intención delictiva". De esa forma dificultaba la labor a los agentes ante una posible descripción de testigos presenciales.