Los defensores de un parque en el Solarón: "Urbanizarlo no es rentable"

"Los últimos informes reconocen que urbanizar el Solarón no es rentable; se tendrían que tumbar los precios y vender de forma escalonada". Los defensores de convertir la finca del Solarón en un gran parque están cada vez más convencidos de que su propuesta "es la más lógica". Más allá de que tras la campaña informativa lanzada este verano aseguran estar recibiendo un apoyo "masivo", los responsables de la movilización aseguran también ahora que la opción de vender la finca y hacerla edificable "no tendría demasiada demanda de compradores". "Los últimos informes de una consultoría de Madrid aseguran que habría que bajar un 30% los precios. Que no nos lo vendan como algo económico", defendió Vicente Díez Faixat, uno de los promotores de las protestas.

Como todos los jueves de este mes, el grupo se volvió a reunir ayer en el recinto de la finca afectada para informar a los vecinos y recoger firmas. "En realidad la gente ya parece estar informada de sobra; muchos vienen directos a firmar. Los compañeros dicen que llevaremos unas mil, pero yo diría que son bastantes más porque hay varias fichas repartidas a asociaciones de vecinos", asegura el responsable, que adelanta que tras este mes de agosto "tranquilo" se avecina un septiembre de "campañas de presión más serias". "Empezaremos a buscar apoyos y a tramitar todos los escritos a políticos, aunque varios ya han venido a alguna concentración a título personal. Queremos despachar esto rápido antes de que se hagan más movimientos a favor de construir en la zona", resume Faixat.