"Quiero que no prospere ninguno", dice la Alcaldesa de los recursos al Plan General

"¿Qué quiero? Que no prospere ninguno. Pero no soy yo quien toma esa decisión así que toca esperar con calma, aportar la documentación que se nos pida y defender el PGO". Así describió ayer la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, cómo está encarando el Ayuntamiento la batalla en los juzgados por el Plan General de Ordenación aprobado por el Pleno en enero. Una Alcaldesa que hacia suya esa defensa del PGO pese a que el documento no fue apoyado en su momento por el PSOE: el único partido de la anterior Corporación que votó en contra.

González hacía esta reflexión tras conocerse que Pequeños y Medianos Astilleros sociedad de reconversión (Pymar), propietaria de un tercio del suelo de Naval Gijón y partidaria de dar un uso residencial a ese espacio que el PGO diseña como parque empresarial de economía azul, ha presentado un recurso contra el acuerdo plenario de aprobación del Plan General ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Es uno más de los, contabilizó la Alcaldesa, 60 recursos por la vía contencioso-administrativa que acumula ya el nuevo PGO y a los que hay que sumar otros diez frente al Catálogo urbanístico aprobado al tiempo. Entre quienes han presentado recursos ante los tribunales hay propietarios individuales pero también varias promotoras y constructoras y algunas sociedades mercantiles de diferentes ámbitos económicos. Todas ellas había presentado previamente alegaciones en los dos periodos de información pública que tuvo el Plan en su complejo proceso de elaboración.

González habla de "absoluta normalidad" ya que es habitual que documentos de esta enjundia sean recurridos en los tribunales. El problema en Gijón está en las negativas experiencias previas ya que fueron los tribunales los que tumbaron los dos últimos planeamientos urbanísticos llevando a la ciudad a regirse por el Plan de 1999 hasta el pasado enero.