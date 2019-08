Habla la madre de los tres menores sorprendidos saltando entre los balcones de un noveno: "Ni los maltrato ni los abandoné"

La madre de los tres niños que fueron sorprendidos ayer saltando entre las ventanas de su domicilio, situado en la novena planta de uno de los edificios de las Torres Sedes de Pumarín, niega las acusaciones vertidas por su hermana, Laura García, que la ha denunciado ante la Policía Nacional por presuntos malos tratos, tal y como relata hoy en este periódico.

Según la implicada, entre ambas hay "muy mala relación" por antiguos conflictos personales y promete que "todo se ha sacado de contexto". "Nunca antes habían salido así a las ventanas y yo había contratado a una cuidadora. Les dijo que se iba a comprar una cosa y los dejó solos; después debió de ver la que se lió y ahora no hay forma de contactar con ella", afirma la madre.

La hermana mantiene su versión y confía en que "se acabará demostrando que esa cuidadora jamás existió". "Desde hace tiempo los deja solos en casa. Su hija mayor, que vive con su padre, no quiere saber nada de ella porque me dijo que los maltrataba a todos. Guardé todos sus mensajes, están en manos de la Policía", afirma. Los niños, por su parte, "están bien y tranquilos", según la progenitora. "Una sacó todo notables y sobresalientes, la otra es brillante según su profesora y el peque acaba de terminar la guardería. No creo que los niños maltratados sean tan despiertos como los míos. Sé que tengo que dar explicaciones y que se me viene una muy gorda, pero demostraré que lo de ayer fue algo que nunca antes había pasado", defiende.