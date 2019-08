Las impresionantes imágenes que deja un singular atardecer en la playa de Gijón

El verano está en su recta final, pero antes de despedirse ha querido dejarnos un espectacular atardecer. Los vecinos de Gijón quedaron totalmente sorprendidos ante la bonita imagen que se podía ver sobre la playa de la ciudad. De hecho, las fotografías que ha dejado este fenómeno son impresionantes.



"No tengo palabras para describir lo que sentí al contemplar el atardecer del que fui testigo" confesaba el técnico en Medio Ambiente de la Asociación Meteorológica Española, Javi Marínez a través de su cuenta de Twitter. Pero no solo compartió su impresión, también unas espectaculares imágenes y la razón de este fenómeno que no dejó indiferente a ninguno de los privilegiados que pudieron verlo.



"Indiscutiblemente debe de haber partículas o aerosoles en la capa baja de la troposfera" afirmaba a través de la red social.Pero y ¿por qué podemos ver estos colores? "Esto es debido a unos procesos físicos de difusión o esparcimiento de la luz (Rayleigh) y la difusión de Mie".



"En el atardecer/amanecer la luz del Sol atraviesa una mayor cantidad de atmósfera para llegar hasta nosotros. Esto hace que progresivamente se vayan perdiendo las longitudes de onda más cortas (azul) mientras que progresan las más largas (amarillo y rojo)".





