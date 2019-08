Las obras de Manuel Llaneza complican los problemas de aparcamiento en la zona

La avenida Manuel Llaneza amaneció ayer con uno de sus carriles cortados debido a las obras que el Ayuntamiento está realizando en su calzada. En concreto, unas labores de fresado del pavimento. Una situación que irá a peor ya que, el jueves y el viernes por la noche la circulación quedará totalmente cerrada al tráfico. Una situación que incomoda a conductores, vecinos y comerciantes.

Así lo asegura Tania Estrada, trabajadora en un comercio frente al que ayer las máquinas, de gran tamaño, trabajaban a destajo. "Entre nosotras, no nos oímos cuando hablamos", aseguraba la dependienta junto a una compañera. Y es que las obras, aunque necesarias, llevan aparejados inconvenientes.

"En julio tuvimos toda la calle levantada y, ahora, otra vez", se queja Estrada, que entiende que, aunque la entrada de clientes a la tienda no se ve excesivamente afectada, sí que "hay muchos que no vendrán porque no tienen donde aparcar", enfatizando que "si ya hay problemas de aparcamiento, con esto mucho más".

Sin embargo, los más afectados son los vecinos que viven en la céntrica calle. Al ensordecedor ruido de las máquinas se suma la suciedad que desprenden en sus labores o los atascos que se forman. De hecho, incide Estrada, "no es raro que la gente se meta dentro de la tienda a esperar que el semáforo cambie" para evitar exponerse a esas molestias.

Para Rubén Sánchez, comerciante de la zona, "algo nos va a perjudicar", aunque pide "que no toquen mucho la acera, que eso es lo peor". Aunque las obras aún están alejadas de su establecimiento, asume que, cuando lleguen, "vamos a notar el ruido". Por último, pide que el grueso de los trabajos se realicen fuera de las dos temporadas altas de la ciudad: verano y Navidad.

Más pragmático se mostró Abel Meana, enfatizando que "menos mal que hacen las obras" y es que, para este comerciante, "el caso es que las hagan porque eran necesarias no, urgentes", pidiendo eso sí que no se demoren en el tiempo más de lo necesario para evitar molestias a vecinos y demás comerciantes.