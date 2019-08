"Soy una persona hiperactiva, he hecho mucho deporte"

Mª Angeles Zorrilla Revuelta, socia del Real Grupo de Cultura Covadonga, ha sido nombrada "Grupista Ejemplar 2019". Es una de las mujeres socias más antiguas del grupo, formó parte del primer equipo de natación y fue monitora hasta 1976. Su padre, Manuel Zorrilla, fue presidente del Grupo desde 1950 hasta 1953. La Asociación de Veteranos del Grupo le concede este reconocimiento por "sus valores como persona y deportista del Grupo".

- ¿Cuándo empezó a nadar?

-Tengo 70 años y empecé a nadar con cuatro o cinco, con mi padre en la playa de San Lorenzo. Solo nos podíamos bañar en verano, porque no existían las piscinas cubiertas.

- ¿Cómo entró en contacto con el Grupo?

-La piscina se inauguró en 1967. La víspera de inaugurarse, mi padre, que había sido presidente del Grupo, me llevó a bañarme. Janel Cuesta, encargado de hacer el equipo de natación masculino y femenino, me vio nadar y quiso que me incorporase. Desde ahí, tanto yo como las otras chicas estuvimos nadando sin ser socias. Cuando quisieron hacer socias a un número pequeño de mujeres, entré yo. Tenía el número de socia número 13.

- ¿Cómo ha cambiado la entidad con los años?

-Antes éramos una familia, en la que todos nos conocíamos y sabías quién era quién. Convivíamos a diario todos los que hacíamos un deporte. No sólo era un club deportivo, la competición se metía como un disfrute.

- Con los años, ¿ha seguido nadando?

-Soy una persona hiperactiva, hice mucho deporte. A día de hoy sigo trabajando, con 70 años. Soy estadística agroalimentaria para el Ministerio de Cultura, hice Empresariales en Gijón, en la Escuela de Comercio. Con tres hijos, toda la vida trabajé, porque lo necesito.

- Además, monitora de natación.

-Al final de mi etapa de nadadora, Janel dijo que necesitaba ayuda con los cursillos de niños. Hubo unos cursos de monitora en verano y empecé a dar clases a los niños. Di clases a medio Gijón, y al entrenador de ahora, que tiene 50 años. Me venía genial, ganaba cuatro duros y me compré una moto.

- ¿Recuerda especialmente alguna competición?

-No, qué va, yo era la segundona. Siempre me ganaba Paquita Castro, una chica que entrenaba y tenía facultades. Pero he nadado todos los campeonatos de España, regionales, de la federación asturleonesa, los primeros juegos del cantábrico que hubo, en San Sebastián. A veces ganaba, pero tenía que ser porque amarraban a la otra de una pata.

- ¿Le parece importante que los niños aprendan a nadar?

-Me parece imprescindible. El ejercicio físico forma la cabeza y te da una serie de valores que no obtienes en otro lado: sacrificio, esfuerzo, metas conseguidas. La satisfacción de una meta contra ti mismo o contra alguien que a veces te gana y otras veces no? Hay que fomentar la competitividad desde niños.

- ¿Qué supone esta distinción de Grupista Ejemplar? Es la primera mujer galardonada en 81 años del Grupo.

-Me lo han dado por los mil años que tengo y porque siempre he estado vinculada al club. Es muy gratificante, pero creo que no lo merezco, habrá gente más meritoria.