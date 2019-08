Los bávaros entran en El Bibio

La gran fiesta de la cerverza regresa a la Plaza del Bibio por octavo año consecutivo. El Oktoberfest se celebrará en Gijón del 29 al 8 de septiembre, en un certamen organizado por Fenicia Marketing Gourment, Divertia, OTEA y el Ayuntamiento de Gijón. Considerada una de las fiestas cerveceras más grande de España, los establecimientos ofrecerán una gran selección de marcas internacionales, sin dejar de lado la animación y música y directo, para crear el ambiente del popular festival bávaro y fomentar la participación de un público que cada año se muestra más animado. Se organizarán juegos y concursos y se repartirán decenas de regalos durante la celebración.

"El año pasado tuvimos el récord de afluencia de personas", explicó durante la presentación del evento Alberto Ferrao Herrero, concejal de Educación y Cultura. Más de 33.000 personas disfrutaron de esta cita, cifra que esperan superar en los próximos días. "Invitamos a gijoneses, asturianos y turistas a disfrutar de esta fiesta que redondea la exitosa programación veraniega de la ciudad, y que combina a la perfección con la celebración del Hípico", explican desde la organización.

Esta edición contará por 14 kioscos de venta de alcohol y tres puntos de comida que se dispondrán alrededor del coso taurino. En el centro, se habilitarán 80 mesas que darán asiento a unas 800 personas. Asimismo, de la oferta gastronómica se encargará el proveedor oficial del Oktoberfest de Munich, sirviendo platos típicos de la cocina teutona como el codillo asado con patatas, col agria, y las diferentes variedades de salchichas alemanas. Para aquellos que la gastronomía alemana no les convenza lo suficiente, también podrán adquirirse platos de "gochu asturcelta".

"Aquí tendemos a gijonesizar las cosas. Anteriormente le dábamos un toque más alemán a la fiesta, pero hemos entendido que se trata de un punto de unión donde familias y amigos se reúnen a disfrutar de la cerveza y la comida", explica Iván de la Plata, responsable de Fenicia. Por este motivo, la celebración es considerada "una fiesta de los hosteleros, ya que sin ellos no sería posible la realización del Oktoberfest", indican desde la organización.

Serán 16 establecimientos, entre los que se encuentran Café Parchís, Nueva Cinema Paradiso, la cervecería Montana o Entrecalles, entre otros muchos, los que ofrecerán luna gran variedad de cervezas que conquistan cada año a vecinos y turistas

El festival también ofrecerá cerveza sin gluten y sin alcohol, además de habilitar dos terrazas dentro del propio recinto, el cual abrirá todos los días a las 19.00 horas hasta el cierre de la jornada. La entrada a la plaza de El Bibio es libre y las bebidas contarán con precios asequibles para que los asistentes puedan disfrutar de la oferta cervecera y gastronómica.

Como novedad, este año de la mano de la empresa "Kia", se desarrollará un concurso de grupos asturianos. Cada día tocará uno de los conjuntos y el viernes día 6 el granador repetirá su actuación. Los grupos seleccionados para disputar el concurso son "The Garage Van", "Intermezzo", "Melomanía", "Art and Beauty", "Drugos", "Look Out" y "Last Titans". Asimismo, el cantante asturiano Pablo Valdés alegrará la jornada del jueves 5 de agosto con una actuación de rock and roll . Durante la semana, se podrá disfrutar cada día de la música de cuatro DJs residentes: Manphre, Mr. Gómez, Nack, y Valerio.

Las cervezas con gran demanda en ediciones pasadas repetirán otro año más en el festival, donde podrán disfrutarse marcas como "18,70", "Águila sin filtros", "Hop House13 Lager de Guiness", o "Paulaner Oktober Bier", entre otras muchas.