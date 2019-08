La Fiscalía estudiará la reunión entre la alcaldesa de Gijón y Hugo Morán

La Fiscalía Superior de Asturias ha remitido a las fiscalías de área de Gijón y Madrid la ampliación de denuncia solicitada por el abogado de los vecinos de la colonia de El Pisón, Marcelino Abraira, respecto a la reunión mantenida entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la alcaldesa de Gijón, Ana González, y la información trasladada por este acerca de un nuevo estudio de impacto sonoro de la estación depuradora de la zona este.

Así, se formaliza la tercera ampliación de la denuncia penal, que se unirá a las diligencias incoadas por los hechos. En este caso concreto, Abraira entiende "inconcebible" que Morán asegurase que el estudio de impacto ambiental realizado por la empresa Taxus había finalizado y, del mismo modo, explicase en esa reunión con Ana González que falta un informe de ruidos. Un trámite que, a juicio de Abraira, "ya debería incluirse en el estudio realizado por la consultora Taxus".

Además, el letrado critica que "el estudio únicamente se va a realizar en El Pisón", donde actualmente se encuentra la estación depuradora de la zona este, parada judicialmente, "y no en todas las ubicaciones planteadas, como debería hacerse", a saber: El Rinconín y las playas de La Cagonera y Peñarrubia. De ser así, para Abraira se trataría de "una ilegalidad manifiesta".

Del mismo modo, Abraira entiende que la contratación de ese estudio solicitando ofertas a tres empresas "no se ajusta a la ley de contratos públicos" ya que "no nos consta que haya salido a licitación, y la Administración no puede elegir libremente como si fuera un particular".

Con todo, Abraira asegura que "la Fiscalía tiene indicios suficientes para presentar una querella criminal que paralice todo" respecto a la construcción de la estación depuradora de El Pisón. "Confiamos en que así sea, ya que si no, ya la hubieran archivado", explicitó el abogado de los vecinos.

No obstante, de no ser así, Abraira enfatiza que "si no, seremos nosotros quienes pongamos una querella criminal contra quien firme que la mejor ubicación para la depuradora es en El Pisón", solicitando además una "medida cautelar suspensiva" para evitar la puesta en marcha de la estación. "Vamos a articular todas las vías posibles para que el juez ordene la demolición de lo construido", concluyó.