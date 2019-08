El Sindicato Médico pedirá reunificar los centros de salud en horario de tarde el mes que viene

El Sindicato Médico de Asturias (Simpa) empezará a "mover ficha" el mes que viene si la gerencia sanitaria no toma antes medidas para aplacar la escasez del personal facultativo, que en estos últimos días afecta especialmente al área de Gijón.

La propuesta ya se lanzó el año pasado: cerrar el servicio de urgencias de siete de los trece centros de salud habilitados en el área gijonesa. En su momento la presión vecinal obligó a dar marcha atrás, pero los implicados consideran que "ya no queda otra opción". Como muchos centros de salud funcionan ya con tan sólo un único equipo de médico, enfermera y auxiliar (este verano la mayoría de ambulatorios funcionan con un 30% de las ausencias sin cubrir) en el horario de urgencias de 15.00 a 20.00 horas, reunificar a la plantilla abriendo menos centros permitiría, por ejemplo, atender urgencias a domicilios sin dejar el punto de atención físico sin personal. "Hasta que no se fidelicen a los residentes con mejores contratos y no salgan a bolsa las plazas nuevas, es lo único viable", concreta el sindicato.