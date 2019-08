El informe sobre la implantación del grado de Deporte se conocerá "en una semana"

"En una semana". Ese es el plazo que da el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, para dar a conocer las conclusiones del estudio realizado por una comisión de la institución universitaria para establecer la estrategia de implantación del grado de Deporte. Así lo aseguró el rector ayer en Gijón, dejando caer que "en septiembre tendremos más informaciones" y, entonces, "tendré que hablar seriamente" con el concejal de Deportes del Consistorio gijonés, José Ramón Tuero.

Así lo explicó García Granda en la inauguración ayer de la XI Conferencia de la Asociación Europea de Economía del Deporte, celebrado en la Universidad Laboral de Gijón y donde se encontró con el propio Tuero. La comisión estratégica de titulaciones lleva un año trabajando para la creación de ese documento, que será el paso previo a decidir de forma definitiva dónde se implantarán los estudios: Gijón, Mieres u Oviedo, las tres ciudades que más pujaron por él. Será la semana próxima cuando el estudio, que lleva perfilado desde la última reunión de la comisión, en junio, pase a información pública y al juicio de la comunidad universitaria.

Precisamente, García Granda llevaba tiempo criticando las carencias que tiene el campus gijonés respecto a instalaciones deportivas. Así, ayer anunció que "estamos licitando un gimnasio en el campus, que no tenemos", explicando que "vamos dando pequeños pasos para que la integración del deporte en la universidad sea una realidad aquí en Gijón". La instalación deportiva, que está finalizando las obras para equipar el espacio, se creará en la Escuela Superior de Marina Civil.

"El campus tiene carencias de instalaciones deportivas, pero la ciudad no", analizó el Rector, que llamó a "conjugar todas las facilidades para acercar estos recursos de Gijón a los universitarios", explicó.

Y precisamente de otra de las carencias históricas del campus gijonés, la residencia universitaria, quiso hablar también García Granda. "No sabemos qué va a pasar con ella, me parece muy poco serio todo el proceso, sobre todo por parte de la persona que licitó la obra", explicitó el Rector, que se resigna a "esperar a que corran los plazos y confiar en que haya una solución final para poder tener una residencia". Para ello, abre la puerta a "buscar otra opción, que la Alcaldesa también está hablando sobre ello". En ese abanico de posibilidades se abre "utilizar las instalaciones del fallido proyecto del hotel o la utilización de los minipisos de la Laboral".

Lo que es evidente, asegura García Granda, es que "es imprescindible tener una residencia para completar el campus", como ya viene tiempo advirtiendo, aseverando que "lo que no me gustaría es que la residencia estuviera alejada del campus, esas opciones no serían buenas para nosotros".

Para el rector, "es importante que la Universidad y la Milla del Conocimiento tengan un alojamiento de tipo universitario", entendiendo como tal, una instalación "con precios asequibles y alojamientos para alumnos, investigadores o profesores invitados", concluyó.