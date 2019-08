Subidas para 2020: el agua, la basura, la ORA, la grúa y el deporte en el Patronato

Suben el agua, la basura, el estacionamiento en la zona azul y las actividades del Patronato Deportivo. Baja el autobús con tarjeta, la teleasistencia y el acceso a museos que será gratuito. Y se incluye el IBI diferenciado, popularmente conocido como IBI para ricos, para inmuebles de más de un millón de euros y uso no residencial. Estas son algunas de las muchas novedades que se incluyen en el anteproyecto de ordenanzas fiscales para 2020 que ayer presentaba la socialista Marina Pineda, concejala de Hacienda. Un documento consensuado entre PSOE e IU como socios de gobierno, abierto a la negociación política con prioridad para la izquierda representada por Podemos y que pulsará la opinión ciudadana en una consulta previa impuesta por ley y que, si no hay cambios de ultima hora, se pondrá en marcha hoy mismo.

El PSOE le ha dado todo un meneo a impuestos, tasas y precios públicos. "No es posible mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos y dar nuevos servicios con unas figuras tributarias congeladas desde hace más de ocho años", defiende Pineda. Y dos mensajes más de la edil de Hacienda. Uno: "esto no supone un incremento generalizado de la presión fiscal en Gijón, que sigue por debajo de la media de las ciudades de más de 100.000 habitantes y de ciudades como Oviedo". Y dos: "el proyecto atiende a criterios de progresividad y equidad pero también a la sostenibilidad de los servicios públicos, y a factores sociales y medioambientales, dando pasos hacia una fiscalidad verde y la promoción de la cultura". Los números están muy abiertos pero, con las primeras estimaciones, el cálculo es que estos cambios supondrán incrementar entre dos y tres millones los ingresos municipales. Alrededor de 1, 5 millones vendrán del polémico IBI diferenciado.

Un IBI más caro para 151 inmuebles millonarios. El IBI diferenciado que se propone supondrá la aplicación de un tipo del 0,79% a inmuebles de valor superior a un millón de euros y con unos usos determinados. En esas condiciones, y teniendo en cuenta que la ley impone un tope del 10% por cada ámbito, esa condición afectaría a 151 inmuebles de la ciudad: 22 en el uso de almacén y estacionamiento; 67 de uso comercial, 21 de ocio y hostelería y 41 de oficinas. Otra cosa es que tengan que pagar todos. Pineda tiene claro que hay que depurar la lista porque, entre otras cosas, muchos de esos bienes son del Ayuntamiento. La propuesta socialista es fijar ese mismo tipo de 0,79 -ahora tienen el 0,6- para los inmuebles de características especiales donde están presas, puertos, carreteras... El tipo de gravamen normal se mantiene en el 0,45%.

Pagan más viñeta los que más contaminan. No hay cambios en los grandes números del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la popular viñeta, pero si ajustes en la política de bonificaciones. Se quedan sin bonificación -que era del 100%- los vehículos de más de 25 años y baja del 100 al 25% la bonificación a vehículos históricos. A cambio se fija una bonificación del 50% a vehículos de 0 emisiones (eléctricos o híbridos enchufables con autonomía mínima de 40 kilómetros) y del 25% a híbridos enchufables con autonomía inferior a esos 40 kilómetros. "Si hablamos de responsabilidad medioambiental no puede eximirse de pagar a quienes más contaminan", justificó Pineda.

La declaración responsable también computa. En materia de impuestos no hay muchos más cambios. Más allá de un ajuste en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para incorporar la figura de la declaración responsable. Algo que también pasa en algunas tasas. "Que ahora no sea necesaria una licencia municipal y baste con una declaración responsable no quiere decir que esa actividad no tenga que abonar los impuestos y tasas correspondientes", explicó la edil.

Las facturas del agua y de la recogida de basura suben. La propuesta en la Empresa Municipal de Aguas es de una subida del 5%, que supone un incremento de dos céntimos (de 0,37 a 0,39) por metro cúbico de agua en la categoría doméstica. "Una subida razonable", matiza la edil de Hacienda. El incremento de la cuota doméstica en Emulsa es de 0,5 euros al mes. La subida del resto de las tarifas será proporcional.

Bus más barato si se va con tarjeta y gratis con menos de 16 años. Son dos los cambios en Emtusa y los dos a favor de los usuarios más fieles: podrán viajar gratis los menores de 16 años cuando ahora el límite de la gratuidad está en trece y para los usuarios de tarjeta el precio del viaje pasa de 0,82 a 0,70 céntimos.

La ORA se encarece y la grúa, también. Subida generalizada en los precios en la Empresa Mixta de Tráfico. A saber, estacionar en la zona azul pasará de 0,85 a 0,90 euros en la primera hora y de 0,80 a 0,80 en la segunda, en la zona verde habrá un pago de 4 euros por ocho horas. La anulación de multa se pone en seis euros y en cuanto a las tarjetas de residente sube de 45 a 50 euros la anual y de 22,5 a 25 euros la trimestral. También se plantea un incremento en el servicio de la grúa: de 70 a 80 euros la recogida de turismo y de 7,10 a 8 euros el depósito.

Museos con entrada gratis. La Fundación de Cultura plantea eliminar el precio de entrada a los museos municipales. Si se mantendrán los, por ejemplo, precios de visitas guiadas o de uso de medios audiovisuales. Y dos novedades más: la venta de libros o discos en la Escuela de Comercio y el Antiguo Instituto devengará un pago de 1,5 euros a la hora y a la mitad bajará el precio de la entrada para jóvenes a conciertos y espectáculos de danza.

Subida media del 4,7% en el Patronato Deportivo Municipal. Las cifras no cuadran en el Patronato Deportivo y por ella la subida que se plantea es generalizada para todos sus servicios. El incremento medio es del 4,7% lo que supone aumentos de precios que van de los 20 céntimos al 1,60 euros. La subida no afecta a los abonados de piscinas y campos de golf y se suben las bonificaciones por el uso de instalaciones que pasan del 23, 25 y 29% al 25, 28 y 30%.

Pagar 392 euros al día por usar la plaza de toros. En el capítulo de precios públicos la novedad es que se incluye un precio de 392 euros al día por usar la plaza de El Bibio para eventos de ocio y fiesta. Algo que cada vez se hace más y no estaba regulado con lo que los organizadores solo asumían consumos de agua y luz. Por otro lado, se fijan precios inferiores en actividades culturales, deportivas y de ocio para familias con recursos escasos. Serían perceptores de subsidio de desempleo, salario social o becas comedor.

El triple para los cajeros automáticos. En materia de tasas una de las novedades es que se triplica el cobro por cajero automático, que pasará a pagar al Ayuntamiento al año 375 euros sobre los 125 actuales por la ocupación de espacio púbico. Pagar a Gijón por las ocupaciones de su suelo, vuelo o subsuelo también es el argumento para incluir dos nuevas tasas: a instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos y a la telefonía móvil.

Bajada en la teleasistencia. En la Fundación de Servicios Sociales el mayor cambio es reducir el precio mensual de la teleasistencia de 15 a 12,69 euros. El actual baremo se simplifica quedando en cuatro tramos. El servicio de ayuda a domicilio contemplará no cobrar el servicio dirigido a menores en situación de vulnerabilidad o intervención social y en el caso de servicio de cuidado en el entorno (tareas domésticas) que revierta en otras personas, se tendrán en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar.