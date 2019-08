Sr. Chinarro: "Se hace difícil estar en el cartel un Festival si no eres el lote animador piscino-veraniego"

Sr. Chinarro, un grupo de música sevillano formado en torno a 1990 cuyo único fijo es el músico Antonio Luque actúa esta noche (22.30 horas) en el ciclo de conciertos "Los rincones del Botánico". Su estilo es fundamentalmente indie y sus mayores influencias son grupos ingleses como 'The Cure' o 'Depeche Mode'. También está influido por artistas españoles como Kiko Veneno, La Dama se Esconde y el cantante sevillano Silvio. El mayor atractivo de Sr. Chinarro son sin duda las letras de las canciones, compuestas casi en su totalidad por Antonio Luque. En ellas se combina el surrealismo y el costumbrismo. Metáforas, dobles sentidos, juegos de palabras e imágenes cotidianas se encuentran sin cesar en toda la producción lírica de Luque.

-¿El indie ya pasó de moda?

-Para mí el indie era precariedad obligada, así que ojalá.

-¿Qué opina de modas o tendencias como el reguetón en la música?

-No me gusta el reguetón, ni el rap, ni el trap. No soy crítico musical, no tengo que justificar por qué. En todas las clases sociales hay gente con buen gusto y con mal gusto, con arte y sin arte, no se trata de mirar mal al diferente. Simplemente no escucho esa música. He tomado cervezas con Tote King, un tío encantador, por ejemplo. Pero yo no escucho nada de eso. Obviamente no se pueden comparar sus letras con la letra media del reguetón estándar. En general presumir de chuloputas y de drogadicciones me parece ridículo. Sin más.

-¿En qué proyectos está trabajando?

-Un disco nuevo, claro. Y pensando en serio en mi segunda novela.

-¿Le gusta que le encasillen en un estilo musical concreto?

-Me da igual.

-¿Qué opina de la polémica sobre el premio MTV a Rosalía? ¿es o no artista latina

-No escucho tampoco ese tipo de música, pero me alegra que haya una paisana en lo más alto. También te digo que no veo a la gente escuchándola por la calle, o en los coches con las ventanillas bajadas, flipándolo. Dentro de unos años sabremos qué tuvo de real el milagro.

-¿Cuánto hay del Sr. Chinarro de la ficción televisiva en su Sr. Chinarro?

-Mucho, sigo indignándome con la vertiente payasa del entertainer (animador). No obstante, aquel personaje era el más risible de todos.

-¿Se hace buena música en España en este momento?

-No escucho nada en castellano. Al final he confesado.

-Un festival catalán veta a unos raperos por no ir a un curso de feminismo, ¿ya no se puede ser artista?

-No entiendo qué ha pasado. Los habían escuchado, ¿no? Si no, ¿cómo es que los contratan? A mí me obligan a hacer un curso en un festival y me parto de la risa, eso es seguro. El feminismo tiene toda la razón de ser del mundo, pero estas noticias ayudan poco, me parece. A la gente se la educa en las escuelas, para empezar. Que quiten la religión obligatoria y obliguen a las clases de ética. Luego pasa que con 13 años muchos ya se quedan en la calle fumando canutos. Y luego hay que reírles las gracias.

-¿Grandes recintos o pequeñas salas de conciertos?

-Prefiero festivales, porque hay muy pocas salas acondicionadas en España para la música. Equipos horribles, hasta teatros con frontones de reverberación desagradable hechos para la comisión urbanística. Al aire libre en un festival con presupuesto te garantizas que lo que va del altavoz a los oídos es lo que tú y tu técnico queréis, más o menos, y siempre que no tengas otro escenario activo cerca. Por desgracia cada vez hay más festivales franquiciados de cartel idéntico, y se hace más difícil estar si no eres del lote animador piscino-veraniego.

-¿Mejor una buena letra o una buena melodía?

-No renuncio a nada, pero una melodía es indiscutible.