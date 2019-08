Quejas por una carta de gerencia que atribuye la falta de médicos a sus vacaciones

Los sindicatos del área sanitaria se mostraron ayer descontentos por una carta enviada por gerencia a una paciente de la zona en la que le explica que los facultativos tienen "casi dos meses de permisos" entre vacaciones y días de libre dispensación y de formación. El mensaje, firmado por el antiguo gerente del área Miguel Rodríguez y la actual gerente suplente, Begoña Martínez, iba dirigido a título personal a una usuaria que lamentaba los retrasos en listas de espera, pero tras subir a una foto de la carta a redes sociales ha acabado por convertir su respuesta en un debate público. En Cabueñes, de hecho, ya se estudia presentar el comunicado a la próxima junta de personal y el grupo sindical de Sicepa pide "explicaciones públicas" por parte de Martínez.

Más que el mensaje en sí, lo que ha sentado mal son las formas. A juicio de los sindicatos, relacionar la escasez de personal con el derecho de los facultativos a disfrutar de sus días de descanso "no es elegante" y los casi dos meses mencionados en la carta "no cuadran" con las cuentas de Sicepa. "Un médico tiene 22 días hábiles de vacaciones y 6 días de libre disposición, además de los generados por antigüedad, pero para conseguir un mes más estaríamos hablando de un profesional con más de 20 trienios a sus espaldas, ni comenzando a trabajar en su más tierna infancia llegarían a conseguir esos dos supuestos mese", afirman. De todas formas, el sindicato recuerda que "los permisos y ausencias legales de los profesionales no son un regalo, sino un derecho", y tildan de "poco elegante y bochornoso" lo formulado por gerencia. "Consideramos necesario una rectificación pública", anuncian.

Que la carta se haya publicado ahora coincide, además, con una época especialmente sangrante para los médicos de Atención Primaria, que durante este verano están viendo cómo, por un lado, la falta de personal en bolsa impide que gerencia les envíe refuerzos y, por otro, cómo los usuarios rechazan reunificar puestos de atención y exigen mantener el servicio íntegro pese a contar con una plantilla mermada al 30%, según datos del Sindicato Médico.