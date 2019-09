"Intentaremos que el sustituto de Avelino Rodríguez Miravalles sea incluso mejor"

- Uno de los cambios que se van a producir es que por primera vez en casi 40 años va a haber un jefe de pista nuevo porque Avelino Rodríguez Miravalles se jubila.

-Todo tiene su final. Avelino acaba de cumplir 70 años. Cogió un hípico consolidado pero es cierto que lo situó en el mapa internacional con un gran trabajo y le doy las gracias por ello. Intentaremos que el que le sustituya sea incluso mejor.

- ¿Se hará algo en el aspecto de las apuestas?

-Se estudiarán las cosas. Una de las claves del hípico gijonés son las apuestas y hay empresas especializadas en estos temas, no podemos ir contra de los tiempo. Son cosas que se estudiarán.

- La sustitución del locutor oficial José Antonio Mori, ha levantado bastante polémica sobre todo por cómo se produjo.

-El locutor que está ahora, Carlos Miguel Jiménez, es muy bueno, sabe de este deporte y lo sabe comunicar y en ese sentido el concurso no ha perdido nada. Pero nos equivocamos, y así se lo dije a Mori en dos conversaciones, en como se hicieron las cosas. El objetivo era que los dos trabajasen de manera conjunta, pero no se trasmitió así y a Mori no le sentó bien, creo que con razón. También es cierto que se podía haber reconducido la cosa y se lo pedí, pero él no quiso. Le pedí disculpas por la forma y a partir de ahí más no puedo hacer.