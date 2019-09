Gijón desbloquea las obras del centro de Adansi en Castiello

El Ayuntamiento de Gijón desbloqueará hoy los trabajos de acondicionamiento de las antiguas escuelas de Castiello de Bernueces, que serán utilizadas por la asociación Adansi de familiares y personas con autismo.

La alcaldesa tiene prevista para hoy la firma de una addenda al convenio con la Caja de Ahorros de Asturias para el uso de este inmueble, de manera que se prorroga su uso por Adansi de los diez años previstos en un primer momento a un total de 20 años. Una ampliación que obedece a que las obras de acondicionamiento de este inmueble serán de entidad, y con ello se garantiza su utilización durante un periodo de tiempo prolongado.

La cesión de este local a Adansi es una vieja reivindicación que se ha ido dilatando en el tiempo, y que en la asociación recogen como "un balón de oxígeno muy importante", reconoce la presidenta, Carmen de la Rosa. No en vano, la actividad de Adansi no ha dejado de crecer en los últimos años con listas de espera y unas necesidades al alza en todos los niveles y en todas las edades.

Hace tiempo que la asociación tenía pensado poner en marcha en estos locales su programa de detección precoz del autismo en bebés, pero ante la tardanza en la gestión de este recurso "nos vimos obligados a iniciarlo en los locales que ya teníamos. Por eso, contar ahora con este local nos permitirá destinarlo al programa de investigación para la detección en bebés, y por supuesto ampliar los servicios de soporte a todas las edades y todos los niveles de atención", reflexiona Carmen de la Rosa.

Las necesidades son muchas porque "cada vez tenemos diagnósticos más precisos, a edades más tempranas y ni Educación, ni Sanidad ni Servicios Sociales disponen de recursos suficientes para dar apoyo a las necesidades de las personas con autismo", lamenta la presidenta.

Así, a una detección cada vez más precoz de este trastorno que permite aplicar terapias desde el primer momento, se suma en los últimos años una detección al alza de casos de autismo en personas adultas, una realidad que se está dando en los últimos tiempos y que también requiere "numerosos recursos, porque además tenemos que tener en cuenta que los diagnósticos que hace nuestro equipo de profesionales son gratuitos", recuerda De la Rosa.

Por eso, todos los recursos son pocos para poder "tomar decisiones de forma más tranquila, sin la presión de la falta de espacio que teníamos hasta ahora a la hora de desarrollar nuevas actividades o de organizar los recursos", afirma. Aún falta que la obra salga a licitación y que finalmente se adjudique y se acometa, lo que se prevé que no sea en un plazo excesivamente corto, pero en Adansi empiezan a ver un poco de luz.

Con la llegada del verano "procuramos dejar las listas de espera a cero, y no siempre lo conseguimos", relata la presidenta. Pero con el inicio de curso se inicia también la llegada en un goteo incesante de nuevos diagnósticos, con listas de espera que a lo largo del año pueden llegar al centenar de personas.

Los datos de que dispone Adansi desde el inicio de su actividad hablan de un aumento de los casos de un 600 por ciento en los últimos diez años, con más de 10.000 personas diagnosticadas en Asturias en la actualidad. La asociación cuenta con 800 socios que a la vez son usuarios de los servicios de la entidad. "No podemos olvidar que en el autismo no se dan altas, que lamentablemente, casi no hay falsos positivos; las personas que llegan a nosotros casi siempre son diagnosticadas de autismo; toda ayuda es poca", recuerdan.