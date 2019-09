Sanidad contratará a cuatro médicos de apoyo en los centros de salud del área V

Los centros de salud gijoneses tendrán en las próximas semanas cuatro nuevos médicos de refuerzo. Así lo ha decidido la jefatura sanitaria del área, que se reunió ayer con los responsables de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) en el Hospital de Cabueñes para comunicarles que reducir de 13 a 4 el número de ambulatorios con servicio de Urgencias en horario de tarde queda por el momento descartado. Así, Adrián Arias, presidente del grupo, da por concluidas las reivindicaciones, aunque mantendrá la prevista campaña informativa frente a los centros de salud de la ciudad para "explicar a los usuarios todas las novedades".

La reunión de ayer salda un debate que, en realidad, ni siquiera se había puesto formalmente sobre la mesa. El Sindicato Médico (Simpa) sí venía semanas advirtiendo de la necesidad de reducir el número de centros que abren por la tardes, pero aún no ha iniciado su ronda de contactos. Como la reunificación de centros implica reducir también parte de la plantilla, desde la FAV consideran la propuesta como un recorte encubierto y no como una solución. "Por suerte parece que la gerencia también entiende que tenemos motivos para protestar y no baraja seguir con la idea. No está encima de la mesa bajo ningún concepto la reorganización de centros y no lo va a estar, al menos, en un futuro cercano", agradeció Arias.

La contratación de estos cuatro médicos servirá, según aclararon fuentes de Sanidad, para paliar principalmente las bajas de larga duración en Atención Primaria, que funciona con un nivel de sustituciones bastante más bajo al del ámbito hospitalario. Este verano, por ejemplo, la mayoría de centros funcionaron sin un tercio de su plantilla médica. El Sespa aclara también que dos de estos refuerzos empezarán a trabajar este mismo mes y que los dos restantes se incorporarán a lo largo de octubre. En las siguientes semanas, además, el área sanitaria recibirá también un nuevo refuerzo de 22 nuevos profesionales en cuanto se resuelvan las oposiciones facultativas celebradas el año pasado, aunque esta medida tendrá que tener también en cuenta si se mantienen o no los 40 profesionales eventuales del área, cuyo contrato termina el 31 de diciembre.

Mientras tanto, la gerencia sanitaria también se ha comprometido con los vecinos a abrir canales de comunicación. Garantiza, así, que a partir de ahora si un centro de salud se ve obligado a no atender un día a pacientes por falta de personal (sucedió la semana pasada en Perchera sin previo aviso para los vecinos, que se toparon con un cartel en la puerta que anunciaba el cierre) se mantendrá a un empleado administrativo para informar a los usuarios y se estudiará la posibilidad de mantener parte del servicio asistencial con el personal de Enfermería. Por lo demás, cualquier imprevisto de última hora que ponga en dudas el ritmo habitual de cualquier centro de salud será comunicado con tiempo a los colectivos vecinales afectados. "De todas formas, la gerencia asegura que es muy poco probable que se vuelvan a repetir incidentes de este tipo en los próximos meses", matizó Arias. "También nos contaron que Atención Primaria en Gijón atendió 297.000 urgencias el año pasado y que el centro de El Llano atiende tantas urgencias como el hospital de Cangas del Narcea. No es fácil, comprendemos las explicaciones que nos han dado y agradecemos la buena respuesta. La comunicación de la gerencia sanitaria con la comunidad vecinal ha mejorado mucho", sentenció.