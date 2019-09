Los sindicatos ven "insuficiente" el refuerzo e insisten en reducir puntos de atención

Aunque aplauden la contratación de cuatro nuevos médicos para la Atención Primaria del área V, los sindicatos sanitarios insisten en que reducir el número de puntos de atención que abren en la ciudad en horario de tarde (son 13 centros de salud y la propuesta baraja dejarlos solo en 4) sigue siendo la "única medida posible".

El Sindicato Médico, que ya había adelantado en este periódico que formalizaría su petición este mismo mes, matiza ahora que están dispuestos a "dialogar" la medida. "No tenemos que bajar directamente de 13 a 4 centros, podemos cerrar solo alguno, los suficientes como para que pueda haber varios equipos de médicos en cada turno", razona el colectivo. "Es la única forma de permitir que, en caso de una urgencia en un domicilio, el centro de salud no se queda sin médico y no pueda atender a nadie", añade.

Desde el grupo Sicepa-Usipa del área V la postura es la misma. "Reunificar centros solo permite que no haya descubiertos en caso de atenciones a domicilios o bajas inesperadas", explican. Este sindicato también lamentó ayer que la escasez actual de facultativos se está paliando con el rechazo temporal del cese de guardias para los médicos de más de 55 años que, una vez alcanzada esta edad, pueden pedir voluntariamente dejar de trabajar en este tipo de turnos.

Y aunque valora positivamente el refuerzo de con cuatro médicos, recuerdan: "En el turno de mañana en el área V trabajan 164 facultativos; el problema no se va a solucionar con sólo cuatro más".

Pablo Pérez Solís, médico de Laviada, vuelve a poner como ejemplo su centro. "Vamos a trabajar toda la semana con entre cinco y seis médicos de menos. Esos cuatro, aunque están bien, no dan ni para cubrir las faltas de un solo centro", razona.