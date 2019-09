Bloqueado el alquiler de la Casa Paquet por no cumplir los propietarios con su pacto de obras

El proyecto de abrir un albergue de peregrinos en la Casa Paquet está cada vez más en entredicho. Después de que esta semana la edil Marina Pineda reconociese que la nueva partida presupuestaria de obras se mantendrá pese a que los propietarios del inmueble no parecen dispuestos a costear su parte, el equipo de gobierno confirmó ayer que, en realidad, el Ayuntamiento también ha movido ficha y ha autorizado dejar de pagarles el alquiler desde este pasado mes de mayo. Ambos implicados habían llegado a un acuerdo hace tres años (cuando gobernaba Foro) en el que el Consistorio se encargaría de remodelar el edificio hasta los 620.000 euros de inversión y que, a partir de ahí, las labores correrían a cargo de los propietarios, que según confirmó ayer la Alcaldesa "no responden ahora a ninguno de los requerimientos".

El conflicto con los dueños de la Casa Paquet ya lo resumió Pineda esta semana al confirmar que someterían a la comisión de Hacienda (que se celebra hoy) una modificación presupuestaria en la que se incluye un paquete de obras para reformar este inmueble. El gobierno de Foro decidió en 2016 alquilar la Casa Paquet con un contrato de arrendamiento de una modalidad "un tanto extraña", porque se pactó pagar la renta desde el primer día "pero sabiendo que el edificio no estaba en condiciones de ser utilizado". "Y se comprometió también a hacer obras para rehabilitarlo de hasta 620.000 euros y que, las labores que sobrepasen ese límite, correrían a cargo de los propietarios", explicó. El problema del equipo de gobierno actual, según concretó ayer Ana González, es que el responsable del inmueble, el Instituto Catequista Dolores Sopeña, no responde a los requerimientos del Ayuntamiento y no parece dispuesto a asumir los sobrecostes de las obras restantes, entre las que se incluyen el cambio de ventanas.

El equipo de González también concreta que el cese en los pagos se justifica al considerar que el Dolores Sopeña no está cumpliendo su parte del contrato por lo que el Consistorio tampoco se siente en la obligación de costear un arrendamiento que se llevaba de las arcas municipales unos 18.000 euros al año. "Hemos hecho una inversión muy importante y solo pedimos que los propietarios cumplan con lo acordado", insistió la regidora. Ante la noticia de que los implicados solicitarán una reunión con ella por considerar que los sobrecostes de las obras son demasiado elevados, González lanzó una sutil crítica al anterior equipo de Foro: "Tendrían que haberse reunido con el equipo con quien firmó ese acuerdo pero, bueno, a mí me encanta dialogar".