Las ciudades de la Ruta de la Plata celebran el día de romanización

El próximo día 18 de septiembre se celebra el Día de la Ruta Vía de la Plata y arranca un mes repleto de eventos y actividades en las localidades de la Ruta Vía de la Plata para conmemorar una fecha simbólica para los municipios por los que atraviesa este itinerario: el nacimiento de Marco Ulpio Trajano.

Un año más, y ya van seis, los municipios en la Ruta Vía de la Plata han organizado numerosas actividades dirigidas a todos los públicos en las que invitan al visitante a adentrarse en la riqueza del pasado histórico de esta calzada romana así como en las tradiciones, historia y cultura de las cuatro comunidades autónomas y siete provincias por las que discurre.

Entre las actividades programadas se encuentran: visitas guiadas por espacios arqueológicos (museos, termas, villas,€), rutas a pie por distintos tramos de la calzada, recorridos didácticos, exposiciones, charlas, talleres, ciclo de cine dedicado a la mitología grecorromana, y una nueva edición del Food Tour Científico de la Sevilla Romana. Toda la información relativa a los actos de celebración del Día de la Ruta Vía de la Plata 2019 puede seguirse en redes sociales, con el hashtag #DíaDeLaRuta.

Trajano nació el 18 de septiembre del año 53 d. C. en la ciudad de Itálica, a escasos kilómetros de Hispalis (Sevilla). Trajano no solo fue el primer emperador romano no procedente de la Península Itálica sino también uno de los emperadores que confirió a esta calzada romana su forma definitiva y la dotó de infraestructura. Después de la vía Augusta, la calzada de la Ruta Vía de la Plata fue la segunda en importancia en la Hispania romana.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata fijó en 2014 el Día de la Ruta Vía de la Plata con el objetivo de valorizar uno de los conjuntos más interesantes de nuestro patrimonio histórico; e impulsar su recorrido como destino turístico.

La Ruta Vía de la Plata es un itinerario cultural y turístico basado en una de las principales vías de comunicación del Imperio Romano durante su dominio de la península ibérica.

La Ruta discurre por el oeste de España atravesando 4 comunidades autónomas y 7 provincias en un eje sur-norte de casi 900 kilómetros que une la ciudad de Sevilla, en Andalucía, con la localidad de Gijón, en Asturias. Su recorrido, que aún conserva en algunos tramos el trazado y pavimento original de las diferentes calzadas romanas que la conforman, cuenta con importantes vestigios arqueológicos, fruto del paso de diferentes culturas a lo largo de sus 2.000 años de historia, y un importante patrimonio cultural y artístico. Este itinerario es, también, un recorrido por la gastronomía española y por la riqueza ecológica y la variedad de paisajes que se pueden encontrar en la península ibérica.

El VI Día de la Ruta Vía de la Plata (18 septiembre 2019) se celebra en plena conmemoración del II Día de la Romanidad (4 septiembre 2019) que, en su segunda edición, tendrá eventos también durante todo el mes de septiembre. Ambas efemérides celebran la herencia romana. La nueva iniciativa del Día de la Romanidad viene a complementar y reforzar en el resto de la Península, el esfuerzo en dinamización turística y puesta en valor del patrimonio romano que, desde su fundación en 1997, la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata viene haciendo en el espacio que abarca el recorrido de este histórico itinerario.