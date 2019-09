Gijón debatirá sus presupuestos para 2020 el 4 de diciembre

El Gobierno tiene previsto llevar a pleno el 4 de diciembre el presupuesto municipal después de dos años sin debate presupuestario.

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha hecho entrega a los grupos municipales de su previsión de calendario para la aprobación de los presupuestos y ordenanzas para 2020.

Tras dos años sin debate presupuestario, el equipo de gobierno tiene previsto llevar el presupuesto general del Ayuntamiento de Gijón de 2020 a pleno el 4 de diciembre para su debate y votación, semanas antes de lo habitual.

Según el calendario previsto, la Junta de Gobierno aprobará el proyecto de presupuesto general el 29 de octubre para remitirlo, posteriormente, a la Comisión de Hacienda. Se abre así el plazo de presentación de enmiendas que finaliza el 15 de noviembre. Marina Pineda considera que ''si finalmente se aprueba, Gijón contará, al fin, con un presupuesto que permita afrontar adecuadamente las necesidades de la ciudad.''

En cuanto a ordenanzas fiscales para 2020, la previsión del Gobierno es que la Junta de Gobierno apruebe el proyecto el 24 de septiembre iniciándose ese mismo día el plazo de presentación de enmiendas. El pleno para su debate y votación se fecharía el 21 de octubre.

Además, PSOE e IU, gobierno de coalición del Ayuntamiento de Gijón, han logrado sacar adelante con sus votos la modificación presupuestaria El Gobierno local saca adelante la modificación presupuestaria por un importe de 1.317.250 euros, para realizar obras y mejoras en diferentes zonas de la ciudad. En concreto, han votado a favor ambos partidos, mientras que lo han hecho en contra de PP y Foro, y se ha abstenido Ciudadanos, Podemos-Equo y Vox.

En el caso de Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha indicado que el Gobierno no ha aceptado su ruego para que le pase un informe sobre la afectación del llamado IBI para ricos, debido a la Ley de Protección de Datos.

No obstante, Ciudadanos ha insistido en que se le dé, al menos, la información relativa a los edificios públicos, como puedan ser las cocheras de la Empresa Municipal de Transporte Urbano (Emtusa), y saber si hay alguna empresa afectada en el Parque científico y Tecnológico. Por parte de Foro, la concejala Ana Braña ha criticado que les llegó la documentación sin información alguna, ya no ni negociación. Es más, ha apuntado que el Gobierno local se reunió con Foro para hablar de las Ordenanzas Fiscales y no se hizo ni alusión a ello.

Es por ello su rechazo a la propuesta de modificación, y por el "escaso" tiempo que dan para estudiarlas, un par de días, y sobre todo cuando la información no es completa, según la edil. Esta ha hecho hincapié en los más de 700.000 euros que se detraen de recursos para empleo, ya que no se justifica de modo alguno.

Según Braña, este jueves el PSOE dijo que pasaron por Junta de Gobierno las bases de las ayudas a la contratación, algo que a Foro le parece bien, pero ha recalcado que estas ayudas forman parte del plan de choque. Sobre esto, ha remarcado que no se debatió con los agentes firmantes del acuerdo de concertación social y no está prevista una reunión antes del Pleno.

También se ha pedido saber cuándo se van a lanzar las convocatorias y que, si no da tiempo a que ese dinero se emplee en estas ayudas, este no vaya para obras y se quede en el apartado de empleo. Han sugerido el uso de remanente líquido de tesorería para uso de libre disposición o agotar el capítulo 3 de intereses.

Junto a ella ha hablado el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, quien ha lamentado que esta forma de actuar es "un mal comienzo". Según él, venimos de cuatro años que se informa a la oposición y ahora lo comunican dos días antes sin negociación previa. Además, ha incidido en que les parece mal que se merme el presupuesto de empleo. Debería ser uno de los últimos sitios de donde detraer dinero, a su parecer.

Cabe recordar que la concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, justificó que el dinero que se detraía de empleo era porque no daba tiempo a gastarlo en este año.

Entre las obras a realizar con la modificación, está una partida de 24.000 euros para la colocación de una visera de seguridad en once colegios de la ciudad para evitar la caída de cascotes, mientras que la mayor partida (918.400 euros), va destinada a la primera fase del Plan de Barrios.