El proyecto de presupuesto municipal para 2020 se llevará al Pleno de diciembre

El gobierno local intentará aprobar sus presupuestos municipales para 2020 en la última sesión plenaria del año. La medida, si cuenta con los suficientes apoyos, pondrá fin a dos años de prórrogas presupuestarias después de que el por entonces equipo de Foro no lograse llegar a un acuerdo con los partidos en oposición. La calendario previsto se trasladó ayer a la actual corporación municipal de manos de la edil de Hacienda, Marina Pineda, que espera aprobar el proyecto en Junta de Gobierno a finales del mes que viene para, respetando el plazo de presentación de enmiendas, tener el documento listo antes de que termine noviembre.

La otra fecha confirmada ayer es la de la votación de las nuevas ordenanzas fiscales, fijada para el 24 de septiembre en Junta y el 21 de octubre al Pleno aunque, salvo Podemos, la oposición todavía tiene dudas sobre la idea de aplicar un nuevo "IBI para ricos" a los inmuebles con más de un millón de euros de valor, que es el cambio más drástico del nuevo plan.

Mientras se redactan los nuevos presupuestos, la Comisión de Hacienda celebrada ayer tenía como principal punto en la orden del día aprobar una modificación de créditos del presupuesto en curso para lanzar un paquete de obras valoradas en 1.3 millones de euros. La intención del gobierno es ejecutar la mayoría de las propuestas antes de que termine el año para ajustarse todo lo posible a al techo de la regla de gasto y, de paso, para proteger las fachadas de una decena de colegios de la ciudad con riesgo de sufrir desprendimiento de cascotes, que ha obligado al Consistorio a colocar unas marquesinas de prevención en este inicio de curso mientras el Principado, que es el encargado de remodelar las fachadas, adjudica su parte. Sin embargo, sólo el PSOE e IU dieron ayer luz verde a la idea, confirmando la prevista negativa de PP y Foro, que mantendrán su voto en contra en la sesión plenaria de la semana que viene.

Según explicaron Ana Braña y Jesús Martínez Salvador, el equipo forista está de acuerdo con las obras propuestas pero no con la forma de financiarlas, que prevé extraer medio millón de euros del bloque de ayudas a la contratación y otros 189.500 del de medidas de fomento del empleo. Pineda ya había explicado que el dinero se puede sacar de estas partidas porque ya no da tiempo a invertirlas en los proyectos a los que estaban asignados, pero Foro considera que, al menos, "las partidas deberían destinarse a proyectos relacionados con la promoción de empleo". "Creemos que existen alternativas mejores, como sacar esos 600.000 euros del remanente líquido de Tesorería de libre disposición", matizó Braña. El popular López-Asenjo mostró una idea similar y explicó que le "surgen dudas" sobre algunas de las obras propuestas. "No podemos en duda su urgencia, pero no debería hacer a costa de la dinamización laboral", criticó.

Podemos explicó seguir estudiando los informes y se reserva su voto final hasta la sesión plenaria y Vox queda a la espera de la información solicitada por Ciudadanos, que prefiere estudiar el plan de barrios que prepara el gobierno para determinar "si las obras previstas son las más necesarias o no". "Nos dijeron que parte de las medidas suponen la primera fase de un plan del que jamás nos han informado. Eso no quiere decir que vayamos a votar que no en el Pleno porque sí creemos que las obras son necesarias, pero nos gustaría estar informados", concretó José Carlos Sarasola.