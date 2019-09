Ciudadanos plantea dar por tramos las becas para comedores escolares

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón va a presentar en el próximo pleno una proposición para que el Ayuntamiento de Gijón haga extensiva a los niños que ahora no disfrutan de beca para comedores escolares, las nuevas ayudas que sí va a conceder a estos últimos para costear los 25 euros en los que se encarece el menú por la inclusión en el mismo de alimentos ecológicos y saludables.

La edil de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez Rodríguez presentó ayer la iniciativa, abogando porque esas nuevas ayudas se den a padres que no cumplen los requisitos para acceder a una beca para sus hijos, y que eso se haga de forma proporcional a los ingresos de la familia. El Ayuntamiento "se olvida de las familias que no tienen acceso a las becas", lo que provoca situaciones de gran desigualdad, en opinión de la edil de la formación naranja. La edil resalta que "se produce un salto muy grande entre familias con ingresos similares", dado que o se paga la totalidad de la beca o no se paga nada.

Ciudadanos aboga por "un sistema de tramos que contemple bonificaciones en las familias excluidas de las becas que vaya acorde con los ingresos familiares". También pide modificar las convocatorias, teniendo en cuenta por un lado a los niños con necesidades especiales, considerando que debe aplicárseles una mayor puntuación para acceder a las becas de los que se conceden en las bases actuales de la convocatoria. "Tampoco se tiene en cuenta el número de menores por unidad familiar", añadió.