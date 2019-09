La Guía, el refugio sonoro de "Samia"

Antes de que Cynthia Zebaze saltase a la fama como la soprano "Samia", la camerunesa llegó a Gijón como una joven madre inmigrante sin papeles. Su vida dio un giro cuando fue acogida por la Casa de Madres Gestantes de La Guía, cuyos responsables vieron pronto su potencial y la pusieron en contacto con el coro parroquial de San Julián, que le enseñó a cantar. "Gracias a ellos cumplí mi sueño", agradeció la cantante durante su pregón de ayer en las fiestas del barrio.

La artista lleva varios meses con la agenda completa. Tras su paso por un conocido programa de talentos en televisión, Zebaze, a sus 37 años, se hizo popular de la noche a la mañana a inicios de este año. "Cuando pasé la primera fase los periodistas me dijeron que iba a ser famosa y yo no me lo creía, pero en cuanto se emitió el programa la gente empezó a pararme por la calle, a pedir autógrafos y fotos. No me lo podía creer", reconoció. Su falta de confianza era comprensible: Zebaze jamás había actuado en directo hasta su llegada a España y apenas llevaba unos meses actuando en teatros asturianos -por mediación del coro citado- cuando un cazatalentos la invitó a apuntarse al concurso "Got Talent". La joven, sin embargo, mantiene los pies en el suelo. "Me gustaría dedicarme totalmente a la música, pero todavía me queda mucho por hacer", reconoció.

La camerunense, viendo que la situación de su país natal no le ofrecía un futuro viable para ella ni para su hija, decidió probar suerte en Europa hace ya casi una década. Cruzó el mar en patera, junto a otra decena de personas, embarazada ya de varios meses. "Fue un largo viaje y tuve que adaptarme a la nueva cultura: aprender castellano, a cocinar y a integrarme", explicó. Zebaze jamás ha ocultado esta parte de su vida porque, espera, su historia puede servir de ejemplo para que "todos los inmigrantes vean que todo es posible si tienen objetivos nobles y esperanzas". También tomó como propio parte del discurso de la otra pregonera del verano, Sheila Posada, que inició las fiestas de Begoña con un alegato contra las agresiones sexistas, un tema que ha vuelto a ponerse sobre la mesa tras la violación registrada la semana pasada en la senda fluvial de Viesques. "Me uno a sus palabras y pido que las mujeres se puedan sentir seguras en Gijón", comentó la cantante, que se mostró también en contra del racismo, el machismo, el bullying infantil y el aborto.

Las recién inauguradas fiestas de La Guía tienen ahora otros tres días de celebración por delante. Esta noche la compañía teatral "Picamaro" actuará en el colegio Río Piles a las 19.30 horas como preludio a la verbena en el campo de la fiesta. El día grande, sin embargo, será mañana, con la misa solemne del mediodía y la posterior subasta del ramo. El rosario de la aurora a las 7.30 horas del domingo pondrá el broche final a los festejos.