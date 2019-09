Once años de prisión para el acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años

Un ovetense de 30 años afincado en Gijón con un amplio historial delictivo a sus espaldas ha sido condenado a una pena de once años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual después de quedar demostrado que mantuvo relaciones sexuales completas y consentidas durante dos meses con una menor de edad, de 15 años, a la que conoció a través de la red social Instagram. El fallo incluye el pago de una indemnización de 500 euros en concepto de daño moral que irán a la tutora legal de la menor. El procesado, que está actualmente en prisión por condenas previas, aseguró en la vista oral, celebrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que desconocía la edad de la joven, pero las pruebas dicen lo contrario.

Este individuo contactó con la menor a través de Instagram para quedar a dar una vuelta en octubre de 2018. No fue hasta el mes siguiente cuando quedaron en un bajo comercial que el procesado tenía en Gijón, muy cerca del gimnasio de taekwondo al que asistía con periodicidad la menor. Fue allí cuando ambos mantuvieron relaciones sexuales completas "sin uso de medio anticonceptivo alguno ni preservativo", explica la sentencia. Estas relaciones, prosigue el tribunal en la declaración de hechos probados, se mantuvieron en días posteriores, "en al menos otras dos ocasiones".

Los encuentros sexuales entre ambos, para los que el acusado no empleó violencia ni intimidación alguna, tuvieron continuidad. Así las cosas, el 2 de diciembre del pasado año, la menor no volvió a su casa y pasó la noche en el domicilio del procesado, que desde 2013 acumula un total de seis condenas por diversos delitos como lesiones y maltrato familiar, detención ilegal, quebrantamiento de condena y amenazas. La madre de la adolescente, al ver que no había vuelto, alertó a la Policía Nacional y denunció su ausencia.

Los agentes la localizaron al día siguiente, tras las pertinentes averiguaciones, a las 12.20 horas. Esa noche, destaca la sentencia, también habían mantenido relaciones sexuales. A partir de ahí, tras la detención del acusado, dio comienzo la investigación judicial para determinar la responsabilidad de este ovetense de 30 años.

En la vista oral, celebrada el pasado mes de julio, este individuo reconoció -a lo largo de la instrucción se acogió siempre a su derecho a no declarar- haber mantenido relaciones sexuales con la menor, pero tan solo en una ocasión. Además, aseguró que desconocía su edad, a sabiendas de que el consentimiento, según la ley, es a partir de los 16 años.

Un wasap como prueba

Las pruebas y testimonios aportados durante el juicio vinieron a desmentir la versión del procesado. La madre de la menor aportó una conversación de Whatsapp de su hija con el acusado donde éste escribía que "podía esperar hasta los 16 o hasta los 18 años". "La referencia en primer lugar a los 16 años es indicativa de que sabía que tenía menos de esa edad", reflexionan los magistrados del tribunal en su condena. Además, la menor, también declaró que si bien no le había dicho expresamente que tenía 15 años, "de las conversaciones que mantuvieron deduce que él lo sabía".

El ministerio fiscal, única acusación en este procedimiento, pidió 12 años de cárcel y al final son once a los que ha sido condenado por la Audiencia este individuo, que posee "una demostrada peligrosidad" y duerme ya en prisión.