Cs pide acelerar el pago a proveedores del Patronato Deportivo

El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, ha anunciado que su grupo municipal planteará en la Comisión de Deportes la necesidad de adoptar medidas para que el Patronato Deportivo Municipal pague en el plazo máximo de 30 días a sus proveedores, tal como establece la ley. Así, el edil de la formación naranja explicó que el Patronato es el único que "está incumpliendo sistemáticamente este plazo" por lo que no se puede hablar de un problema puntual, sino de algo estructural. "Las empresas no pueden verse perjudicadas por una mala gestión económica municipal", señala al tiempo que insta a adoptar medidas para no perjudicar a los proveedores.