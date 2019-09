La familia del fallecido tras un altercado en El Molinón: "Aún no sabemos qué pasó"

Eleazar García Hernández acudió este domingo a El Molinón para ver el partido de la Selección. En su colegio de educación especial de Castiello le habían regalado entradas y acudió en compañía de su padre y su hermano pequeño. Tenía 30 años y una discapacidad psíquica del 75%. Por algún despiste, salió del recinto a mitad del partido y, cuando trató de regresar, el personal de seguridad se lo prohibió por no llevar su entrada o no ser capaz de enseñarla. El altercado acabó con el joven detenido por un presunto delito de atentado a la autoridad y falleció después de un infarto en el centro de salud Parque-Somió. Su familia, después de enterrarle ayer en la intimidad, anuncia una manifestación para la semana que viene.

Sin embargo, los allegados de García matizan que no pretenden "ir contra nadie" y que lo único que les "indigna" es que aún no se les haya facilitado ningún tipo de información sobre la muerte del joven. "Un chaval que fue el domingo a ver un partido ahora está muerto y su familia aún no sabe por qué. Hay que depurar responsabilidades", lamenta su tío Diego García.

La familia reconoce también que aún no ha tenido tiempo de estudiar las medidas que tomarán de cara al futuro. "Lo hemos enterrado esta mañana (por ayer) y no estamos para pelearnos con nadie, pero tampoco parece justo dejar las cosas así", explica el tío. Aunque sigue debatiendo con su abogado sobre posibles estrategias legales, afirma que esos pasos "quedan aún lejos". "Lo que nos puede ahora mismo es la incertidumbre", lamenta.

A fecha de ayer, la familia del fallecido no sabía ni por qué al joven se le paró el corazón a los 30 años y tras un altercado a las puertas del estadio sin su familia presenta, ni si existe un parte médico que confirme o descarte posibles lesiones complementarias. Tampoco tienen claro por qué el joven había sido detenido si "resultaba obvio al primer vistazo" su nivel de discapacidad. "Si le mirabas a la cara no veías a un hombre agresivo; veías lo que era: un niño", insiste el tío.

A la espera de que se les informe bien de lo sucedido, la falta actual de datos les parece lo suficientemente grave como para organizar ya las primeras manifestaciones, que comenzarán previsiblemente a finales de la semana que viene. García, eso sí, lamenta parte de las explicaciones vertidas por la Policía Local y las asociaciones de vigilantes de seguridad por limitarse a poner de manifiesto la supuesta "violencia" del joven para justificar su arresto. "Se decía que se le detuvo por no tener entrada, pero tenemos foto de él dentro del estadio ese día, y que intentaba entrar por la puerta que no era, pero eso tampoco justifica echarlo a empujones", razona. "Queremos que se nos trate como a cualquier ciudadanos; tenemos nuestros derechos", sentencia.