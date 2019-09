Gijón modificará los baremos para conceder becas escolares a más familias

Una sola convocatoria de ayudas y becas para más familias. Son los dos "deberes" con los que ayer arrancó el curso escolar el equipo de gobierno municipal de Gijón, empeñado en hacer más sencillo y más extendido el acceso a los recursos municipales para las familias que así lo precisen. Lo anunció a primera hora la alcaldesa, la socialista Ana González, en su visita de inauguración de curso al colegio de Tremañes, del que destacó su capacidad integradora, para que "cada uno tenga su sitio".

Allí contó a los niños el cuento "Por cuatro esquinitas de nada" y allí señaló que de cara al próximo curso escolar, el equipo de gobierno quiere que las tres convocatorias actuales de ayudas a las familias en el ámbito escolar: para la compra de material, de libros, a la atención temprana y las becas de comedor, se simplifiquen en un sólo expediente. "Ahora mismo tenemos cuatro expedientes que obligan a las familias a presentarse cuatro veces a las convocatorias y eso es un absurdo", recalcó González. Por eso, la idea es "trabajar ya este curso para que el curso que viene ya sea efectiva la convocatoria única".

Y por otra parte, el gobierno local se propone cambiar los baremos económicos para acceder a las ayudas económicas para que lleguen a más familias. "En ocho años no se han cambiado, seguimos con los mismos límites para acceder a las becas que se fijaron en el año 2011; parece ser que no hubo crisis ni desempleo en esta ciudad", criticó la alcaldesa, antes de anunciar la modificación de los límites de ingresos por unidad familiar para que más personas puedan tener acceso a estas becas. "Creemos que es lo justo y tenemos que tender a la gratuidad del sistema educativo", defendió en referencia especialmente al segundo ciclo de Educación Infantil en el que "tenemos escolarizado al 96 por ciento de la población", con un total de 5.151 niños .

La alcaldesa recordó que están preparando la convocatoria de nuevas ayudas de becas comedor, tras una subida de precio por alumno al mes de 25 euros que "no estaba prevista". La intención es la de ampliar el dinero que se va a dedicar a las becas, de modo que las familias que disponían de ayuda van a seguir contando con ella en los mismos términos. Y paralelamente, se quiere ampliar las ayudas para aquellas familias que, aunque no cumplen con los requisitos de la beca, se quedan cerca, y para las que la subida "sin avisar" del precio supone un problema. "Sacaremos una línea de ayudas complementarias, con otras franjas económicas", avanzó Ana González antes de recalcar que "a preparara el curso escolar se empieza por lo menos en enero, porque si no, es evidente que no se llega."