El Pleno rechaza sacar los toros de la plaza de El Bibio

Podemos-Equo Xixón no ha conseguido el respaldo necesario para llevar a cabo un nuevo Plan de usos de la plaza de toros de El Bibio. En este caso, han votado a favor de la iniciativa plenaria solo Podemos e IU y en contra el resto de grupos (Vox, PSOE, Ciudadanos y Foro).

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Yolanda Huergo, ha remarcado que se trata de una competencia estrictamente municipal la concesión de la gestión y/o uso de la plaza de toros. Por este motivo, ha defendido el convertirla en un espacio dedicado a la cultura y el ocio con el nuevo plan de usos propuesto.

Eso sí, ha aclarado que no hablan de llevar a cabo "ilegalidades", pero tampoco comparte que se esté obligado a autorizar el uso taurino de la plaza.

A este respecto, el concejal de Educación, Alberto Ferrao, se ha quejado de que el Gobierno del PP "blindara" los toros, por lo que ha reconocido que no puede restringir los usos de tauromaquia en la plaza de El Bibio. Sí que pueden desde el Gobierno local, según él, potenciarla con más usos.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo ha apostado por potenciar los usos de la plaza de toros, pero se ha mostrado en contra de prohibir ninguno, incluido los festejos taurinos, que son legales. Ha llamado la atención sobre que la decisión de rechazar el uso taurino de la plaza no recae en el Pleno, solo en la alcaldesa y previo informe que lo justifique. También ha enfatizado que no recibe subvención municipal alguna.

Desde Foro, el portavoz, Jesús Martínez Salvador, ha dejado claro que están en contra de acabar con la Feria de Begoña y el uso taurino de la plaza, que tiene una repercusión económica en la ciudad, como pueda ser para hosteleros y comerciantes.

La concejala "popular" Ángela Pumariega ha resaltado que los festejos taurinos son parte de la cultura e identidad española, así como del patrimonio cultural del país. Es más, ha apuntado que apostar por la feria taurina es hacerlo por una de las últimas ganaderías extensivas que hay en Europa. Ha remarcado, además, que la Feria de Begoña es "de las más prestigiosas en el Norte de España", si bien ha estado a favor de potenciar otros usos en El Bibio. Eso sí, ha recordado el impacto económico en la ciudad, así como la libertad individual cada uno sobre un evento "que está protegido por la ley", ha recalcado.

Por parte del portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha defendido que los toros no es una fiesta "de la derecha", sino que es un rito que está en la idiosincrasia del país desde hace años. "No se trata en absoluto de torturar animales, pero hay gente que no lo capta", ha remarcado. Se acabaría con la forma de vida de mucha gente de campo, al tiempo que ha defendido el gran éxito que tradicionalmente tiene la Feria de Begoña en la ciudad.

En el caso de IU, su portavoz, Aurelio Martín, ha incidido en que la Tauromaquia se basa en el "maltrato y tortura" hacia los toros, por lo que una forma de acabar con ella en la ciudad es cambiar los usos de la plaza de El Bibio. Por este motivo, ha abogado por que no se prorrogue el contrato actual ni se haga uno nuevo y conseguir así que Gijón sea una ciudad de "maltrato cero para los animales".