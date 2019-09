Los vecinos de la zona rural, en contra de la tasa de registro a los perros

Los vecinos de la zona rural gijonesa se alzan en pie de guerra contra la medida propuesta por Foro -y que hoy se debatirá en el pleno municipal- de instaurar una tasa de diez euros a los perros del municipio de Gijón. La voz cantante la lleva el presidente de la asociación vecinal de Bareza-La Lloreda, José Luis Fernández Bernardo, que se puso en contacto ya con varios grupos municipales.

A su entender, "no puede ser que tengamos que pagar por un perro que no sale de la propiedad privada en la que está". Y es que, clarifica Fernández Bernardo, "los perros en la zona rural están en las fincas, para defenderlas de los robos y para defender a los animales".

Por ello, no entiende que, de aprobarse, sus dueños tengan que hacer frente a una nueva tasa que, estima, "tiene sentido en la zona urbana, donde pueden provocar gastos de limpieza y mantenimiento en parques y jardines de la ciudad, pero no en la zona rural".

Los perros, entiende el dirigente vecinal, son de gran importancia en la zona rural para evitar los "frecuentes robos" que allí se producen: "una alarma no sirve para nada con casas tan alejadas entre sí". Con lo que, de llevarse a cabo esta medida, Fernández Bernardo avisa de que "lo que va a hacer es que los dueños tengan a los perros sin microchip, en la ilegalidad, para no pagar". El presidente vecinal de Bareza-La Lloreda arguye igualmente que "en la zona rural todo el mundo tiene varios perros, más de cinco, y no van a pagar por todos". Con todo, asegura que, de aprobarse esa medida, "se implantaría una discriminación entre la zona rural y la urbana".

La propuesta, impulsada por el grupo municipal de Foro, se debatirá esta mañana en el pleno municipal del Ayuntamiento. La propuesta recoge también reformar la ordenanza, actualizar el censo canino o crear un parque especial para perros en Poniente.