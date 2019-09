El gobierno local rechaza en el Pleno liquidar las corridas de toros en El Bibio

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón respaldó ayer, con mayoría absoluta, la continuidad de los espectáculos taurinos en la plaza de toros de El Bibio. El grupo municipal de Podemos-Equo únicamente encontró el apoyo del edil de Izquierda Unida Aurelio Martín en su propuesta de elaborar un plan de usos alternativos para la instalación municipal, con el fin último de desposeerla de los espectáculos taurinos. Todos los partidos de la derecha, desde Ciudadanos a Vox, pasando por Foro y PP votaron en contra de la propuesta, mismo sentido del voto que el ejercido por el equipo de gobierno socialista, que recordó que los espectáculos taurinos en España están "blindados por una ley del PP".

Así lo remarcó también el secretario municipal, Miguel Ángel de Diego, que antes de dar pie a debatir el tema, último punto del día en la sesión plenaria de ayer, recordó sendas sentencias del Tribunal Supremo contra decisiones tomadas por ayuntamientos como el de San Sebastián o Ciempozuelos. En ambos casos, los gobiernos municipales habían instado una consulta popular sobre la idoneidad de continuar los espectáculos taurinos en la ciudad. Unos referendos que el Supremo tumbó, aduciendo el "deber de fomento del patrimonio cultural, del que la tauromaquia forma parte".

Así lo entendió también el concejal de Cultura del Consistorio gijonés, Alberto Ferrao, que remarcó que "la ley nos exige que la tauromaquia tenga cabida", con lo que "no podemos convertir la plaza de toros solo en un espacio cultural". No obstante, remarca que "buscaremos más usos para la plaza, acciones que redunden en la ciudadanía".

Ahora la pelota está en el tejado de la Alcaldesa, quien tiene la decisión delegada por la Junta de Gobierno local para aceptar o no la prórroga solicitada por el empresario taurino, Carlos Zúñiga hijo, de la empresa Circuitos Taurinos. Eso sí, Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, remarca que "no es una decisión que se pueda tomar de forma arbitraria, sino que tiene que ser motivada y no existe razón jurídica para no dar la subvención", ya que la empresa cumple con todos los preceptos necesarios, con lo que "si se deniega, la empresa podría tomar acciones legales". Cabe recordar que el Ayuntamiento no ofrece ninguna subvención para la celebración de espectáculos taurinos en la ciudad. De hecho, es la empresa adjudicataria quien paga un canon anual de 50.000 euros más IVA.

Fue ese uno de los puntos más controvertidos del Pleno municipal celebrado en el día de ayer, pero no el único. Las hostilidades comenzaron con la propuesta, por parte del equipo de gobierno, de aprobación de una modificación de crédito al presupuesto municipal, por valor de 1.317.250 euros, destinada a obras y otras inversiones. El equipo de gobierno socialista logró sacar adelante la propuesta con sus votos, sumado al de su socio de gobierno, IU. En contra votaron Foro, PP y Vox, mientras que Ciudadanos y Podemos-Equo optaron por abstenerse.

Los recelos de la oposición surgieron en dos vertientes distintas. De un lado, entendían grupos municipales como Ciudadanos que el expediente contaba con temas de tan diversa índole que debería haberse presentado como diversos documentos a votarse de forma separada. Por otro lado, PP y Foro afearon al equipo de gobierno "detraer" 700.000 euros de los planes de empleo para sufragar estos gastos.

Marina Pineda, concejala de Hacienda, se defendió asegurando que "no se ha detraído ni un solo euro previsto, solo se pospone su gasto, que se financiará con presupuesto del año que viene, que queda inmediatamente comprometido", entendiendo que, debido a lo ajustado de los plazos, ese dinero ya no podría gastarse en planes de empleo ya que no da tiempo a su convocatoria. "Lo que buscamos es dar destino a todos los recursos disponibles del Ayuntamiento, que irían a remanentes o amortizar anticipadamente la deuda con bancos", explicó Pineda. Ese dinero se destinará, por ejemplo, a mejora de pavimento, limpieza y desbroce de la red de drenaje de la zona rural, mejora de zonas verdes o la reparación de la barandilla del Cerro de Santa Catalina, así como a la colocación de marquesinas de protección para garantizar la seguridad ante desprendimiento de cascotes en colegios públicos.

Igualmente, se aprobó la modificación de los baremos para la concesión de becas escolares, a petición de Ciudadanos. Los criterios serán ahora progresivos y, además, se unificarán todas las ayudas -materiales, libros, comedor y atención temprada- en una sola convocatoria, para reducir la burocracia y agilizar su tramitación. Solo Vox votó en contra.

También salió adelante la propuesta de Izquierda Unida de instar al gobierno regional a incluir el ciclo educativo de cero a tres años entre aquellos que son universales y gratuitos. "Estamos convencidos de que esta puede ser la legislatura de consolidación de las escuelas de 0 a 3, y para ello necesitamos el apoyo de todas las instituciones", aseguró Aurelio Martín, que remarcó el compromiso del equipo de gobierno de duplicar las plazas de este ciclo en la ciudad de Gijón. Por unanimidad se aprobó la porpuesta de Ciudadanos de mejorar y hacer efectiva la ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento.