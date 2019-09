La Oficina de Movilidad se pone en marcha con un técnico

No salió adelante, por contra, la propuesta forista en materia de bienestar animal que buscaba implantar una tasa anual de 10 euros a los canes de la ciudad. Sí veían con buenos ojos los grupos municipales la actualización del censo de perros en la ciudad, pero criticaron la imposición de una nueva carga monetaria a los gijoneses. La concejala socialista del ramo recibió con "absoluto estupor" la propuesta, afeando a Foro que "no han sido capaces de poner en marcha ni mantener cosas básicas que reivindican en la proposición", anunciando no obstante que "se está construyendo ya una nueva ordenanza, con su régimen sancionador", una "prioridad" de la concejalía de Bienestar Animal que representa. Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, replicó que "si después de ocho años de gobierno no podemos presentar cosas, ¿dónde deberían estar ustedes desde hace treinta y dos?". Finalmente solo obtuvieron el apoyo, insuficiente, de Podemos.

Tampoco salió adelante la propuesta de Ciudadanos de crear un plan de intervención urgente en el Parque de Isabel La Católica. Entre las medidas a tomar, enumeraban el sustituir por caucho la arena de la zona de juegos, eliminar la valla electrificada, dragar los estanques o cuidar las figuras escultóricas. El equipo de gobierno, sin embargo, votó en contra de la proposición, aduciendo que tiene ya en marcha una partida presupuestaria plurianual por valor de 1.650.000 euros. Con este dinero, además de acometer algunas de las medidas propuestas por Ciudadanos, intentarán cortar de raíz el problema de los estanques, que surge de la falta de agua. Una problemática que proviene del canal del Molino y de la falta de profundidad de los canales. Además, desecha la opción de introducir el caucho por su gran valor y poca durabilidad.

Y sin apoyos se quedó también el grupo municipal de Vox en las dos propuestas que presentó ayer, ambas con la intención de desestacionalizar el turismo en la ciudad. Una de ellas iba encaminada a reforzar la actividad navideña en la ciudad, rechaza por el "contenido religioso" de lo propuesto, y la otra perseguía consagrar el último sábado de cada mes de mayo a honrar la figura del Rey Pelayo, entendiendo el Pleno que "ya tiene bastante reconocimiento en la ciudad".

En el turno de ruegos y preguntas, a una interpelación de la podemista Laura Tuero, anunció el concejal del ramo, Aurelio Martín, que el próximo lunes, coincidiendo con el inicio de la semana mundial de la movilidad, se pondrá en funcionamiento la Oficina de Movilidad del Consistorio, dotada con un trabajador municipal. Se consigue así una de las pretensiones más perseguidas por los organismos del área.

Igualmente, Martín defendió el desmantelamiento del Observatorio de la Playa, ante un ruego de Foro, a quienes criticó que "me están pidiendo que resuelva en unas semanas lo que no hicieron ustedes en ocho años". La entidad será sustituida por un consejo del litoral gijonés, que asumirá las funciones del ramo.

Sobre la inseguridad creada por los okupas de la plaza del Presi preguntó Vox a lo que el concejal de Seguridad explicó que "es un tema complicado pero se hace todo lo que se puede" como entrevistarse con la propiedad del inmueble o identificar a los okupas. Además, no descarta volver a intentar tapiar el edificio.

El PP pidió incluir, en el plan de adicciones, aquellas que no se refieran a sustancias -en referencia a la ludopatía-, algo que tendrá en cuenta el gobierno local, que se encuentra, según anunció, elaborando un plan de espacios de trabajo para evitar que las dependencias municipales se encuentren dispersas en toda la ciudad.