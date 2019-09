Los asesores fiscales piden bajar el impuesto de sucesiones de la región a padres e hijos

Los asesores fiscales consideran que el impuesto de sucesiones y de patrimonio en la región debería revisarse para que, al menos, no afecte demasiado a las herencias directas entre padres e hijos. Así lo manifestó ayer José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que considera que la presión fiscal de todas las comunidades autónomas debería equipararse para no incurrir en "competencia desleal" entre provincias. Acompañado por Rubén Cueto, responsable de la delegación territorial en Asturias, los dos expertos participaron en el curso de verano de la asociación, que toma este año por sede la Laboral y que celebrará hoy su última jornada de ponencias.

La reducción de este tipo de impuestos, una tradición histórica en comunidades como el País Vasco o Navarra, empiezan a proliferar en otras localidades, siendo los ejemplos más recientes Castilla y León y la capital madrileña. El problema, según Alemany, no es que cada vez más gobiernos apuesten por bonificar estos impuestos (el presidente de Asturias, Adrián Barbón, criticó duramente la reducción de Madrid), sino que la medida no es implante a la vez y de forma similar en todo el país. "Desde el punto de vista técnico, el impuesto de sucesiones debería igualarse a nivel estatal para que no haya competencia desleal. Aunque las comunidades tienen autonomía financiera, a nivel estatal se debería regular para evitar los desequilibrios que hay ahora", resumió, aunque a su juicio lo mejor sería eliminar el impuesto de raíz o rebajar casi por completo su cuantía, sobre todo, en casos de herencias directas. "Yo creo que se debería suprimir en todas partes al menos para los casos de padres e hijos, sería lo más coherente. Las diferencias de fiscalidad o deberían ser tan importantes como para que los contribuyentes asturianos tengan que irse a vivir a otras comunidades", aseveró.

En cuanto a las debatidas tasas Google y Tobin, aplicadas por gobiernos de todo el mundo para combatir los "trucos" de grandes empresas tecnológicas que, pese a generar ingresos en varios países, sólo tributan su grueso de actividad en aquellos con menor tasa de impuestos, tratando de declarar en el resto la mínima actividad posible. Según Alemany, estas nuevas modalidad son poco más que un "parche" a un problema de fondo. "Es algo temporal que intenta salvar un problema de una renta que debería generarse en un territorio y tributar en él un impuesto directo", resumió. "Al no poder calcular eso, se aplica uno indirecto que, desde el punto de vista técnico, no nos gusta. Los cálculos que se hacen ni siquiera tienen en cuenta el impacto que tendrá el propio impuesto en la actividad económica de la empresa afectada; no tiene mucha coherencia", añadió.