Herida leve una mujer tras ser arrollada en la calle Palencia

Una mujer resultó ayer herida leve después de ser arrollada por un vehículo a última hora de la tarde en la calle Palencia, una pequeña avenida entre el parque de Begoña y Manuel Llaneza. Al parecer, la afectada cruzó la calzada por una zona no habilitada para peatones, por lo que el conductor de un turismo que circulaba por ella no tuvo tiempo para esquivarla. La mujer cayó al suelo y, al principio, parecía herida de gravedad, porque se hizo varios cortes en la cabeza que le hicieron sangrar por todo el rostro. Emergencias desplazó a la zona a varias patrullas de la Policía Local y a un equipo sanitario en ambulancia que comprobó que, en principio, el accidente no había sido tan grave. Según explicaron fuentes policiales, de hecho, el atropello fue "aparatoso", pero se saldó con solo una herida leve.