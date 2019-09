Los Juzgados, "saturados de papel", inician el mes que viene su revolución digital

El sector judicial tendrá que abandonar el mundo analógico el mes que viene. El Principado, en plena ronda de contactos para informar a sus funcionarios sobre el futuro expediente judicial electrónico, intentará empezar la transición a lo digital este octubre y a formar a los empleados en el manejo de estas nuevas tecnologías a partir de la próxima semana. La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, se reunió ayer con el decano del partido judicial de Gijón, Luis Roda, para concretar algunos detalles. "Por suerte nos ha dicho que la cosa se hará poco a poco y con cuidado, porque hay dudas", reconoció el segundo.

Roda considera que digitalizar el sector es, a largo plazo, "necesario". "Estamos saturados de papel y ya no es viable. Yo hoy (por ayer) estoy trabajando en un expediente de poca transcendencia y tiene 80 páginas", afirmó. Sin embargo, que el plan del expediente electrónico comience ya el mes que viene le tenía algo preocupado porque, dice, "todavía hay bastantes detalles pendientes de concretar", así que aplaude que finalmente la transición se vaya a hacer sin prisas. "Me han asegurado incluso que, en caso de surgir problemas, lo pararán todo para darnos tiempo a estudiar bien la situación", afirmó.

El responsable pone un par de ejemplos sobre estos "asuntos pendientes". El más importante es cómo se conformará el propio registro. "Mi gran duda es si el formato digital puede ordenar todo lo que se archive y numerar las páginas que se escaneen. En principio no está concretado y me parece un problema porque si necesito ver un folio concreto o una prueba determinada no quiero leerme 600 páginas cada vez que abra el archivo", explicó. También surgen dudas en cuanto al teletrabajo, porque obligaría a partir de ahora a que todos los funcionarios trabajen con dos pantallas: una para leer el informe y otra para escribir. Por lo demás, Roda valora positivamente la medida y reconoce que algunas costumbres del sector están "anticuadas": "Seguimos llamando a viva voz en los pasillos y todas las sentencias se imprimen. Hay que modernizarse", sentenció.