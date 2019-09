Un menú de oportunidades

La cocina puede ir mucho más allá de los fogones, y brindar un mundo de posibilidades de emprendimiento a quienes decidan dar un paso al frente. Es el objetivo que se ha marcado el Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo, que desde el pasado mes de junio está formando a once mujeres "con perfiles de difícil empleabilidad, con acceso complicado al mundo laboral", apuntaba la presidenta del CISE, Pura Gil. Pero que a lo largo de estos meses, y hasta el próximo diciembre, están echando el resto para tener una oportunidad laboral.

En estos meses se están formando sobre cocina, pero también sobre manipulación de alimentos, nutrición, contabilidad o canales de venta, y ayer, además, contaron con la presencia del chef Sergio Rama para impartir una "masterclass" con la carne de ternera como protagonista: guisada, con un toque oriental o a la plancha. "Una maravilla", resumía Mercedes Arias, de 43 años y en el paro acutalmente, aunque "he pasado por todo, desde friegaplatos a la cocina, aunque últimamente más en sala, me gusta el contacto con el cliente", reconoce. Gracias al curso "me está llamando mucho la atención la cocina", asegura, "encantada" con Sergio Rama como profesor por unos minutos. "Ha sido encantador, se explica muy bien y cocina de forma sencilla y rápida, nos ha hecho cuatro recetas en un momento y nos ha resuelto todas las dudas que teníamos".

Y al revés, "ha sido una experiencia muy enriquecedora, hay que estar y colaborar con estas cosas", apunta Rama, que también muestra su "total disponibilidad" en el caso de que alguna de las chicas del curso necesite asesoramiento o ayuda en el mercado laborar. Porque, como apunta Mercedes Arias, "sería ideal poder hacer algo todas juntas; para las que estamos en paro sería una solución y para las chicas que vienen de fuera supondría una gran ayuda".

Un sueño que, paso a paso, están más cerca de cumplir, en una experiencia pionera en el CISE porque "además de aprender a cocinar, tienen otros conocimientos que les ayudarán a desarrollar sus propias iniciativas", apunta Pura Gil.

La formación continuará en los próximos meses con la intención de seguir sumando cocineros asturianos de renombre a las lecciones prácticas. Ayer disfrutaron del menú cocinado en directo los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración, con los que el proyecto comparte espacio, y el veredicto de los comensales fue unánime: "Está todo para chuparse los dedos".